Secretário da SIE acompanha voo inaugural de retomada em Caçador

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, acompanhou, nesta segunda-feira (27), o voo inaugural de retomada dos pousos no Aeroporto Regional de Caçador. As novas linhas que passam a operar a partir deste dia 27 de setembro irão conectar regiões importantes entre si e com a Capital e, consequentemente, com o mundo. “Somos um estado pujante e as operações de transporte, em todos os modais, precisam acompanhar o espírito empreendedor dos catarinenses. Onde tem aviação, tem desenvolvimento”, destacou Vieira.

A cidade é a 14ª economia de Santa Catarina e é a 7ª maior exportadora. O prefeito Saulo Sperotto explicou que as linhas regulares darão ainda mais impulso, principalmente para o setor madeireiro e de celulose, que representam 50% do PIB do município. “É um momento histórico. Só temos a agradecer ao governador Carlos Moisés e ao secretário pela atenção que têm dado à região”, afirmou.

Vieira fez questão de recepcionar os primeiros passageiros a chegarem de Curitiba. Entre eles, o médico Cícero Pereira e a esposa, a empresária Maria Helena Roveda Pereira. “Foi muito confortável e já vamos comprar passagem para quinta-feira”, comemorou a empresária, que mora em Caçador e tem familiares em Curitiba e acompanha sempre o marido em viagens para a capital paranaense, para tratamento de saúde.

Também estão sendo retomados voos comerciais regulares nos aeroportos Regional do Planalto Serrano, em Correia Pinto, e Hélio Wassun, em São Miguel do Oeste.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

“É um novo momento para a aviação em Santa Catarina, são novos rumos para a conexão entre as regiões, levando mais desenvolvimento para todos, com conforto e comodidade. O Governo do Estado está encurtando distâncias entre os catarinenses”, acrescentou o secretário. As novas rotas são operadas pela empresa Aerosul e as vendas acontecem por meio do site www.aerosul.com.br. Há bilhetes com preços a partir de R$ 399, dependendo do horário e do trecho.

Os avanços são reflexo da política de incentivo à aviação regional em Santa Catarina. O Aeroporto do Planalto Serrano estava inoperante e o de Jaguaruna prestes a fechar, em 2019. “O retorno das empresas só demonstra que o Governo do Estado está no rumo certo ao investir na aviação regional”, avaliou Thiago Vieira.