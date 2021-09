Agricultores são vítimas de golpe em Inhacorá

O golpista se apresenta como representante da Secretaria da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. (Foto: Arquivo/RQ)

Uma ocorrência de estelionato foi registrada na Polícia Civil. O fato ocorreu neste mês de setembro, em Inhacorá. De acordo com as informações relatadas, um golpista entrou em contato com moradores do município, se passando por representante da Secretaria da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Por ligação telefônica, ele informava que o município de Inhacorá havia sido contemplado com adubo, em torno de 80 toneladas, porém, para a liberação do insumo era necessário pagar o frete da carga.

Um representante da Prefeitura de Inhacorá, o primeiro a ser contatado, disse que pagaria a nota somente após receber o produto. Diante dessa negativa, o golpista fez contato diretamente com alguns agricultores, os quais depositaram em torno de oito mil reais e acabaram sendo vítimas do estelionato. A Polícia Civil investiga os fatos.

Recentemente, em julho deste ano, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) emitiu um alerta para prefeituras e produtores rurais sobre a ação de golpistas que, dizendo-se representantes do Estado, estavam oferecendo diferentes produtos e serviços em troca de depósito de valores, a título de frete.

A Secretaria enfatiza que os convênios com o Estado, nunca envolvem depósitos em dinheiro para pessoas físicas. Os programas e políticas públicas são feitos através de convênios e termos de cooperação. O contato também não é feito através de telefone celular.

A Secretaria orienta ainda que, se alguém for contatado nesse sentido, registre boletim de ocorrência na delegacia de polícia mais próxima. Em caso de dúvidas, mais informações sobre o assunto, podem ser buscadas diretamente com a Secretaria de Agricultura do Estado, pelo telefone 3288-6200.

