Criminosos tentam aplicar golpes na Região Noroeste por SMS

Ijuienses vêm se queixando por estarem recebendo mensagens suspeitas, em formato SMS, alertando sobre um pagamento via PIX desconhecido. As mensagens trazem o nome das instituições bancárias Caixa e Banco do Brasil, e são falsas. Elas incentivam a pessoa a clicar em um link suspeito.

O intuito dos criminosos é solicitar os dados da conta dos clientes desses bancos, e assim praticar o crime de estelionato.

A RPI conversou com moradores de Ijuí que relatam terem recebido mensagens de bancos dos quais os próprios nem ao menos são clientes.

A desfaçatez dos criminosos é tanta que o erro de gramática que vinha sendo cometido no texto foi corrigido. Algumas mensagem dizem o seguinte:

“CAIXA_CONFIRMA: Agendamento_PIX R$ 892,18 concluído com sucesso, caso nao seja voce, para cancelar nos avisa agora em: (nesse ponto é inserido o link suspeito)

Posteriormente os criminosos fizeram a alteração do texto. Em outras mensagens diz o seguinte:

“BANCO DO BRASIL: Agendamento_PIX R$ 743,47 concluido com sucesso, caso nao seja voce, nos avise agora em: (nesse ponto é inserido o link suspeito)

Ao receber esse tipo de mensagem suspeita, de qualquer banco ou valor, desconfie, e fale com o gerente da sua agência bancária.

