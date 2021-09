Com recursos do programa Avançar, Secretaria da Saúde recebe novos veículos nesta segunda, dia 27

Duas semanas depois do lançamento do programa Avançar na Saúde, o governo do Estado começa a entregar, nesta segunda-feira (27/9), às 15h30, os novos veículos destinados a qualificar a estrutura da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Dos R$ 249,7 milhões do Avançar na Saúde, R$ 9,8 milhões serão utilizados para renovar a frota de transporte da SES. Na segunda (27), as primeiras caminhonetes, que serão destinadas às coordenadorias regionais de saúde (CRS) de todo o Rio Grande do Sul, serão repassadas.

A entrega será feita pelo governador Eduardo Leite, de forma simbólica, à secretária da Saúde, Arita Bergmann, na rampa de acesso à Secretaria da Educação, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre. Também participam secretários de Estado, deputados, coordenadores regionais de saúde e outros líderes.