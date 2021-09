Polícia Civil forma 247 agentes, entre escrivães e inspetores, nesta segunda, dia 27

A Polícia Civil forma, nesta segunda-feira (27/9), às 14h, 247 agentes, entre escrivães (121) e inspetores de polícia (126). É a 55ª turma de escrivães e 54ª turma de inspetores formadas pela Academia de Polícia (Acadepol) – a última das seis etapas do certame. A cerimônia ocorre no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Em atenção aos protocolos de prevenção da Covid-19, o evento vai ser restrito a familiares dos formandos e autoridades da Segurança Pública. Será obrigatório o uso de máscara e álcool gel, além de aferição de temperatura para entrar no local. A cerimônia será transmitida pela internet, por meio do Instagram da Polícia Civil:@policiacivilrsoficial.

Aviso de pauta

O quê: formatura da 55ª turma de escrivães e 54ª turma de inspetores da Polícia Civil

Quando: segunda-feira (27/9), às 14h

Onde: Centro de Eventos da PUCRS, prédio 41, av. Ipiranga, 6.681, Porto Alegre

Transmissão: instagram@policiacivilrsoficial