Com investimentos, Carlos Moisés cumpre agenda de trabalho em Saltinho, Bom Jesus do Oeste, Serra Alta e Sul Brasil

Ato em Saltinho - Foto: Peterson Paul / Secom

O prefeito Edimar Noronha de Freitas, de Saltinho, e a prefeita Marcia Detofol, de Santa Terezinha do Progresso, mostraram-se impressionados com a rapidez com que os recursos estaduais, solicitados em agosto, foram colocados à disposição dos municípios. "Esta é uma obra que vai fazer a diferença e vai melhorar muito a qualidade de vida da nossa população e das pessoas que diariamente trafegam por ali", avalia o gestor municipal de Saltinho. "O investimento vai trazer desenvolvimento e empregos para a nossa cidade. Tínhamos esperança de conseguir esses recursos no nosso mandato, mas nem imaginávamos que seria já neste ano. Graças ao apoio dos deputados e a compreensão do governador, hoje já estamos recebendo os recursos. O respeito que o governador tem pelos municípios é motivador", completa a prefeita de Santa Terezinha do Progresso.

Compromissos assumidos em Bom Jesus do Oeste e Sul Brasil

Em Bom Jesus do Oeste, o governador se comprometeu a repassar recursos para a pavimentação do acesso entre o município e Maravilha assim que o projeto de infraestrutura, que está sendo elaborado pelas duas cidades, estiver concluído.

"É uma alegria receber o governador em nosso município, ainda mais com anúncios de recursos. O governador está fazendo uma boa gestão e está conseguindo auxiliar todas as cidades. Quem ganha com isso é a população”, pontuou o prefeito de Bom Jesus do Oeste, Airton Reinehr.