Preço mínimo do óleo diesel ultrapassa os R$ 5,00 no país

O último relatório da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) revela que houve aumento no preço dos combustíveis, com base no levantamento feito em postos por todo o país.

De acordo com os dados, o valor mínimo do litro do óleo diesel ultrapassou os R$ 5,00, no Estado do Acre. E o preço máximo registrado foi de R$ 6,48, em Rondônia.

Já o preço médio do diesel varia entre R$ 4,53 e R$ 4,91 em outras regiões.

