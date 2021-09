Governador cumpre agendas no Litoral Norte nesta segunda-feira, dia 27

O governador Eduardo Leite e secretários de Estado cumprem agendas em Imbé, Tramandaí e Osório, no Litoral Norte, nesta segunda-feira (27/9).

O primeiro compromisso será em Imbé. Às 9h30, Leite assina convênios entre o Estado e os municípios de Imbé e Terra de Areia. A parceria envolve obras de duplicação da avenida Paraguassu e revitalização da avenida Osório, em Imbé, e pavimentação da estrada municipal Eudócio Fernandes da Costa, em Terra de Areia.

Em seguida, a comitiva vai a Tramandaí na inauguração da quadra coberta do Instituto Estadual de Educação Barão de Tramandaí. A cerimônia está prevista para as 10h15.

Na sequência, o governador fará uma visita ao Hospital Tramandaí, a partir das 11h, onde fará anúncio da destinação de R$ 11,1 milhões do programa Avançar para obras de ampliação e melhorias na estrutura da instituição. Leite atende a imprensa ao final dessa agenda.

Por fim, a comitiva irá para Osório, onde participa de reunião com o prefeito Roger Caputi, ao meio-dia, para debater demandas locais e apresentar as iniciativas do governo. Às 13h, o governador visita as instalações do frigorífico Borrússia, seguido de almoço com líderes locais. Leite atende a imprensa ao final da visita, no frigorífico.