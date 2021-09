Rio Grande do Sul já vacinou 19% dos adolescentes e aplicou 33 mil doses de reforço

O painel da vacinação contra Covid-19 da Secretaria da Saúde (vacina.saude.rs.gov.br) passou a apontar nesta sexta-feira (24/9) mais alguns dados da campanha de imunização contra o coronavírus no Estado. A partir de agora, o monitoramento apresenta os dados das doses de reforço e adicionais, assim como a cobertura do público adolescente (12 a 17 anos).

Mais de 33 mil pessoas no Estado já receberam as doses de reforço dos idosos acima de 70 anos (seis meses após a segunda ou única dose) e dose adicional às pessoas imunodeprimidas (28 dias após a segunda ou única dose). Os dados foram elaborados a partir das atualizações mais recentes disponíveis no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), que nesta semana abriu aos municípios a possibilidade de registrar a dose extra.

O percentual de vacinados também passou a mostrar separadamente a cobertura entre adolescentes de 12 a 17 anos, os últimos a ingressarem entre os públicos vacinados. Quase 170 mil jovens dessa faixa etária já receberam a primeira dose de Pfizer – a única até o momento liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para esse grupo –, o que representa pouco mais de 19% do total de pessoas dessas idades no Estado.

Esses mesmos dados podem ainda ser pesquisados no painel por município, além de outras análises da vacinação contra Covid-19 no Estado, como o acompanhamento das doses distribuídas, dados por faixas etárias, sexo, raça e fabricante da vacina, entre outros.

Doses aplicadas podem ser vistas por faixa etária - Foto: Reprodução