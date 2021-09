Estado distribuirá mais de 442 mil doses de vacinas contra Covid-19 na segunda-feira (27)

O Rio Grande do Sul deve receber, entre o final da tarde desta sexta-feira (24/9) e o início da madrugada de sábado (25/9), novos lotes de vacinas contra Covid-19 da Pfizer e da Astrazeneca/Fiocruz. Com isso, na próxima segunda-feira (27/9), serão enviadas aos municípios 442.292 doses destinadas à vacinação de reforço de idosos, primeira dose de adolescentes e segunda da população acima de 18 anos. Parte do que será entregue a Secretaria da Saúde (SES) tinha em estoque.

Às 17h55 está prevista a chegada do avião que transporta 72.750 doses de Astrazeneca, que serão destinadas para segunda dose de pessoas que receberam a primeira de 10 a 12 semanas atrás. Outros dois voos, com previsão de pouso às 23h55 desta sexta e à 0h25 do sábado, trarão 293.670 doses de Pfizer.

Ao todo, na segunda-feira (27/9), a previsão é de que sejam distribuídas 442.292 doses (369.667 de Pfizer e 72.625 da Fiocruz), conforme os critérios abaixo:

• 112.379 doses de Pfizer para atender as doses de reforço dos idosos acima de 70 anos (contemplando todos que fizeram a segunda dose ou dose única até 9 de março, fechando os seis meses recomendados para a dose extra).

• 56.000 doses de Pfizer para avançar na vacinação de adolescentes da faixa etária de 16 anos (idade pode variar para menos, conforme disponibilidade nos municípios).

• 201.288 doses de Pfizer para segunda dose de quem está fechando oito semanas da primeira aplicação nos próximos dias.

• 72.625 doses de AstraZeneca/Fiocruz para segunda dose de quem fez a primeira de 10 a 12 semanas atrás.