Governo do Estado apresenta projeto da nova SC-160 e anuncia investimentos durante atos em Pinhalzinho e Nova Erechim

A exemplo do restante do dia, a noite desta quinta-feira, 23, foi de anúncios de uma série de investimentos para municípios do Oeste, desta vez em atos realizados em Nova Erechim e Pinhalzinho. Neste último município, o quinto onde o governador Carlos Moisés cumpriu agenda de trabalho no dia, também foi apresentado o projeto de restauração do trecho de 23,1 quilômetros da SC-160 entre a BR-282, em Pinhalzinho, e Bom Jesus do Oeste.

"Nossa gestão tem a mentalidade de que não importa se o município tem 2 mil, 3 mil ou 5 mil habitantes. Todos devem receber investimentos do Governo do Estado porque todos os catarinenses têm igual importância e devem ter suas demandas ouvidas e atendidas", afirmou o governador, durante o ato em Nova Erechim. "Desde o início da gestão, revisamos contratos, reformamos a estrutura administrativa do Estado para enxugar e tornar mais eficientes. Esse dinheiro que antes seria desperdiçado agora está se transformando em rodovias pavimentadas, restauradas, apoio para as Apaes, para os hospitais, para dar remuneração justa ao professor, para fazer o maior investimento da história na segurança pública. Tudo sem um centavo de financiamento", acrescentou.

Restauração da SC-160

De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura, Thiago Augusto Vieira, esse tipo de restauração é mais durável do que o convencional com asfalto, o que se torna vantajoso tanto para os usuários quanto para os cofres públicos no longo prazo.

"Este é um importante corredor logístico do Oeste e, também, o primeiro projeto do Estado com pavimento rígido, em concreto. Nossa projeção é que não tenhamos problemas no pavimento SC-160 pelos próximos 20 anos", explicou o secretário.

As interseções serão todas adequadas levando em consideração as características dos veículos de carga que trafegam pela rodovia, garantindo mais segurança a todos os usuários. Ciclovias serão implantadas nos trechos onde há necessidade e as sinalizações também passarão por melhorias.

O Governo do Estado projeta que será necessário um investimento de aproximadamente R$ 40 milhões para a renovação desse trecho da SC-160, o primeiro que teve o projeto concluído. Os demais estão com essa etapa em andamento. O governador Carlos Moisés já determinou a adoção de todas as providências para que a rodovia seja totalmente restaurada.

Mais de R$ 73 milhões para 36 municípios

Os recursos serão destinados a obras de infraestrutura, educação, esporte e ações de saúde e desenvolvimento econômico e social em Chapecó (R$ 11,67 milhões), Nova Erechim (R$ 1,4 milhão), Águas Frias (R$ 1,25 milhão), Marema (R$ 300 mil), União do Oeste (R$ 1,05 milhão), Jardinópolis (R$ 200 mil), Nova Itaberaba (R$ 2,5 milhões), Irati (R$ 400 mil), Caxambu do Sul (R$ 1,11 milhão), Cordilheira Alta (R$ 1,45 milhão), Coronel Freitas (R$ 600 mil), Itá (R$ 2,03 milhões), Paial (R$ 2,6 milhões), Seara (R$ 3,35 milhões), Lageado Grande (R$ 250 mil), Jardinópolis (R$ 200 mil), Santiago do Sul (R$ 700 mil), Lindóia do Sul (R$ 375 mil), Pinhalzinho (R$ 8,65 milhões), Concórdia (R$ 550 mil), Saudades (R$ 3,95 milhões), Cunhataí (R$ 750 mil), Maravilha (R$ 3,75 milhões), Iraceminha (R$ 7,34 milhões), São Carlos (R$ 1,36 milhão), Mondaí (R$ 500 mil), Caibi (R$ 1,875 milhão), Águas de Chapecó (R$ 2,05 milhões), Iporã do Oeste (R$ 1,55 milhão), Itapiranga (R$ 850 mil), Quilombo (R$ 5,13 milhões), Cunha Porã (R$ 1,25 milhão), Palmitos (R$ 2,87 milhões) e Santa Helena (R$ 150 mil).

Na avaliação do prefeito de Pinhalzinho, Mario Afonso Woitexem, os investimentos na infraestrutura, como a restauração da SC-160, e os recursos anunciados para os municípios serão importantes para a região. "No próximo 7 de dezembro, Pinhalzinho completa 60 anos e, hoje, o governador trouxe aqui toda a equipe de trabalho e mais a Assembleia Legislativa. Com certeza, este é o maior presente", declara.

Para o prefeito de Nova Erechim, Edilson Ferla, o Ditcho, o apoio estadual será fundamental para melhorar a qualidade de vida dos moradores. "Para os nossos municípios é sempre difícil se manter apenas com recursos próprios. Então esse aporte, essa parceria com deputados, vereadores e o Governo do Estado nos permite alcançar o nosso principal objetivo, que é atender bem a população", considera.

Além desses investimentos, a Secretaria de Estado da Saúde oficializou mais de R$ 1,32 milhão em repasses para apoiar os serviços em três municípios. O Hospital da Criança Augusta Muller Bohener, de Chapecó, recebeu R$ 1,14 milhão para auxílio de custeio. Também foram repassados R$ 90 mil para a saúde do município de Saudades e R$ 92,2 mil para o Hospital Nova Erechim. Esses dois últimos foram destinados por emenda da deputada Marlene Fengler.

Melhoria de rodovias

Em Pinhalzinho, também foi autorizada a licitação dos serviços de recomposição funcional do asfalto das rodovias SC-163 (Iporã do Oeste a Itapiranga) e SC-305 (Anchieta a Guaraciaba). O investimento está estimado em aproximadamente R$ 11,3 milhões, valor que pode ser alterado conforme o resultado da licitação. A extensão dos dois trechos totaliza mais de 55 quilômetros.

Outro importante investimento anunciado na ocasião foi o de R$ 600 mil para a construção de um novo prédio e ampliação da sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Pinhalzinho. A Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) celebrou um convênio com a entidade para viabilizar as melhorias.

Mais cedo, outros municípios do Oeste também foram beneficiados com recursos em atos realizados emPassos Maia, Abelardo LuzeRomelândia.

Enfrentamento aos efeitos da estiagem

Em Nova Erechim e Pinhalzinho, Jandir Ferla e Cleomar Zappani, respectivamente, representaram todos os produtores beneficiados nos 41 municípios que compõem as gerências regionais da Epagri de Chapecó e Palmitos. Na de Chapecó, há 317 projetos sendo apoiados atualmente com crédito no total aproximado de R$ 9,5 milhões. Na de Palmitos, são 413 recebendo investimentos de cerca de R$ 12,3 milhões.

As ações de resiliência hídrica são resultado de programas do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural (SAR), com apoio da Assembleia Legislativa,que preveem a aplicação de R$ 300 milhões no enfrentamento à estiagem. Para 2021, estão destinados R$ 100 milhões, sendo R$ 30 milhões para convênios com prefeituras e R$ 70 milhões para investimentos diretos junto ao setor agrícola catarinense.

A SAR ainda assinou termos de convênio para aquisição de uma retroescavadeira para Águas Frias (R$ 250 mil), um caminhão para Nova Erechim (R$ 200 mil) e kits apicultura para Nova Itaberaba (R$ 100 mil).

Novos reservatórios

Nos atos em Nova Erechim e Pinhalzinho, a Casan lançou licitações para a compra de três reservatórios de aço inox para água tratada. Um deles, para Pinhalzinho, tem capacidade de 300 mil litros, e os outros dois, para Nova Erechim, são de 50 mil cada. O investimento total é estimado em R$ 1,4 milhão, em benefício de cerca de 1,8 mil habitantes nos dois municípios.

SC Mais Renda Empresarial

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) firmou, em Pinhalzinho, uma parceria com a Creditaipu. Com isso, a cooperativa poderá intermediar contratos de crédito do programa SC Mais Renda Empresarial, no valor de até R$ 100 mil, com micro e pequenas empresas catarinenses. Os juros serão subsidiados pelo Governo do Estado caso os tomadores do crédito paguem as parcelas em dia e mantenham o quadro de funcionários pelo período da carência.

Os atos tiveram a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal, deputados estaduais Fabiano da Luz, Marcos Vieira, Marlene Fengler, Maurício Eskudlark e Valdir Cobalchini, chefe subchefe da Casa Civil, Eron Giordani e Juliano Chiodelli, os secretários Thiago Augusto Vieira (Infraestrutura e Mobilidade), André Motta Ribeiro (Saúde), Altair Silva (Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural), Luciano Buligon (Desenvolvimento Econômico Sustentável), presidentes da Casan, Roberta Maas dos Anjos, da Epagri, Edilene Steinwandter, da Cidasc, Plinio de Castro, e da Jucesc, Gilson Bugs, diretor do BRDE, Vladimir Arthur Fey, os secretários executivos Lucas Esmeraldino (Articulação Nacional) e João Cavallazzi (Comunicação) prefeitos e vice-prefeitos da região, vereadores, representantes de entidades, empresários, agricultores e moradores dos municípios beneficiados pelos investimentos.

A agenda de trabalho do governador Carlos Moisés no Oeste segue até sábado, 25.