Dentro do Avançar na Saúde, Governador Leite assina repasse de R$ 3,5 milhões para hospital em Erechim

Em Erechim, no norte do Estado, o governador Eduardo Leite oficializou, na tarde desta quinta-feira (23/9), o repasse de R$ 3,5 milhões pelo programa Avançar na Saúde para o Hospital Santa Terezinha. A instituição vai receber ainda um acréscimo de recursos de R$ 722 mil ao ano, por meio do programa Assistir.

Com os recursos do Avançar, será realizada a qualificação do complexo de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que vai incluir a criação de uma UTI pediátrica com 10 leitos. A UTI adulta, atualmente com 10 leitos, terá a capacidade duplicada. E a UTI neonatal vai ser revitalizada. Também será possível aumentar a oferta de exames e procedimentos para a oncologia e ampliar a realização de cirurgias.

Melhorias devem começar em até 60 dias, com previsão de conclusão em oito meses, disse diretor-executivo Jackson Arpini - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini O governador conheceu as alas do hospital e o espaço onde irá funcionar o novo complexo de UTI e, logo após, assinou o termo que formalizou o repasse. "Quando iniciamos o governo, o Estado não cumpria os seus compromissos e acumulava uma dívida de mais de R$ 3 bilhões em repasses da área da saúde. Com as mudanças estruturais que fizemos, hoje podemos não apenas manter os repasses em dia, como também regularizar os atrasados e ainda anunciar um investimento importante como este, que vai fazer a diferença na vida das pessoas que procuram este hospital. Sem dúvida, o Rio Grande do Sul já é hoje mais lembrado pelas soluções do que pelos problemas", afirmou Leite.



Segundo Leite, com as mudanças estruturais, podem ser feitos investimentos "como este que vai fazer a diferença para as pessoas" - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini O hospital Santa Terezinha é uma referência em atendimentos de alta complexidade via Sistema Único de Saúde (SUS) para a macrorregião, abrangendo 600 mil pessoas de mais de 80 municípios. "É a grande porta de entrada do SUS para toda a região Norte, e esses recursos repassados vão permitir a compra de equipamentos e mobiliário, a qualificação das estruturas e a ampliação desse acesso e da resolutividade da instituição", afirmou o diretor-executivo do hospital, Jackson Arpini. Ainda conforme o diretor, as melhorias devem começar a ser executadas em até 60 dias, com previsão de conclusão das reformas em oito meses.



Reunião na ACCIE

O programa Avançar, lançado em junho deste ano, reúne iniciativas do governo do Estado para acelerar o desenvolvimento e crescimento econômico do Rio Grande do Sul, por meio de investimentos em diferentes áreas e serviços para a população.

No fim da tarde, governador Leite participou de reunião na Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Dentro dos três eixos do programa, o Avançar na Saúde faz parte do eixo Avançar para as Pessoas, com foco na prestação de serviços públicos nas áreas de saúde, educação, ação social, segurança e cultura. Os outros eixos são Avançar no Crescimento e Avançar com Sustentabilidade.

Após a agenda no hospital, o governador participou de reunião com representantes da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE), na sede da entidade. Leite assinou um aditivo do Fundo Operação Empresa (Fundopem) com a Triel-HT e recebeu outras empresas que são contempladas pelo incentivo estadual.