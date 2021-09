No aniversário de Romelândia, Carlos Moisés lança licitação para pavimentação da SC-492 e anuncia investimentos

Fotos: Julio Cavalheiro / Secom

Romelândia comemorou seu aniversário de 58 anos, nesta quinta-feira, 23, e a comunidade foi presenteada com a autorização do edital de licitação para pavimentação da rodovia SC-492 que liga a cidade a São Miguel da Boa Vista. O anúncio foi do governador Carlos Moisés em visita ao município, onde também confirmou outros investimentos para a região.

Ao parabenizar o município pela emancipação, o governador destacou a importância de estar nas cidades e lembrou o compromisso de que nenhuma região seria esquecida na sua gestão.

“O nosso Governo é municipalista. Estamos presentes na vida dos 7,2 milhões de catarinenses e em todos os municípios. Vamos transformar a realidade do Estado, diminuindo o sofrimento das pessoas, encurtando distâncias e trazendo desenvolvimento. Um dos exemplos é essa obra que anunciamos aqui em Romelândia. Queremos e vamos entregar o melhor para a população de Santa Catarina”, disse Carlos Moisés.

A obra da SC-492 está orçada em R$ 35 milhões para um trecho de 8,59 quilômetros em rodovia de pista simples, com terceira faixa em alguns pontos. Serão feitos serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica, obras complementares e sinalização. Após o processo de licitação o prazo previsto para a obra é de 18 meses.

A pavimentação vai garantir mobilidade, segurança e mais qualidade de vida aos moradores e usuários, além de oferecer alternativas ao desenvolvimento regional e maior atendimento a demandas agrícolas, empresariais e turísticas.

“O asfalto trará ainda mais desenvolvimento para essa região que tem um potencial econômico importante. Essa é mais uma demanda histórica dos catarinenses que o governo Carlos Moisés torna realidade. Esta é uma gestão que faz, que realiza”, enfatizou o secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira.

Mais desenvolvimento para a região

O prefeito de Romelândia, Juarez Furtado, agradeceu pela presença do governador no município e pelos investimentos que, conforme ele, irão mudar a realidade local. “É a primeira vez na história que um governador vem a nossa cidade no dia do seu aniversário. Estamos honrados e felizes também com os recursos. A rodovia será um marco no desenvolvimento. É o melhor presente pra nós. É um reconhecimento ao trabalho, empenho e dedicação da nossa gente.”

Compartilhando da mesma opinião, o prefeito de São Miguel da Boa Vista, Vanderlei Bonaldo, reafirmou que a obra trará muito desenvolvimento para a região. “É uma rodovia aguardada há anos. Hoje temos o indício de que ela vai sair do papel. O nosso município vai passar a ser um elo de ligação, inclusive até ao Paraná. Vai aumentar o fluxo de veículos e de pessoas conhecendo e passando pela cidade. Ela representará progresso.”

Moradora há 46 anos da comunidade de Linha Sargento, a agricultora Claudete Brum relatou que o asfalto já foi muito prometido, mas nunca se cumpriu. “Acreditamos que agora essa obra vai ser feita. É um sonho antigo de todas as famílias que residem próximas à rodovia. Muita gente foi embora por causa das más condições da estrada. Enfrentamos muitas dificuldades, é poeira, lama, buracos e pedras e até para escoar a produção. A rodovia representa melhoria da qualidade de vida.”

Apoio aos municípios

Os recursos anunciados serão repassados às prefeituras de Romelândia (R$ 6,5 milhões), Anchieta (R$ 3,6 milhões), Dionísio Cerqueira (R$ 2,54 milhões), São Miguel da Boa Vista (R$ 1,25 milhão), Flor do Sertão (R$ 900 mil), Bandeirante (R$ 1,55 milhão), Barra Bonita (R$ 600 mil), Descanso (R$ 3 milhões), São João do Oeste (R$ 200 mil), São Miguel do Oeste (R$ 1,5 milhão) e Tunápolis (R$ 1,2 milhão).

Ainda para o município de São Miguel da Boa Vista, o governador assinou convênio de R$ 200 mil para aquisição de uma retroescavadeira.

Educação especial

A Apae de Romelândia vai receber R$ 250 mil. Os recursos autorizados garantirão reforma e adequação da acessibilidade da sede, que tem 72 alunos. “Estamos emocionados pela ajuda do governador. Vamos poder realizar muitas melhorias e garantir um melhor atendimento para os alunos”, pontuou a diretora da unidade, Delci Marli Lehmann.

Combate aos efeitos da estiagem

O roteiro do governador Carlos Moisés no Oeste também é fortemente pautado pelosinvestimentos para a resiliência hídrica e o combate aos efeitos da estiagem. Em Romelândia, o governador entregou simbolicamente os contratos de crédito ao produtor Marcos Sidinei Tschinkel.

Com os recursos de R$ R$ 20,4 mil, o agricultor vai investir na proteção de uma fonte de água e na aquisição de uma caixa de água, moto bomba e tubulação para distribuição de água. Ele representa todos os produtores beneficiados nos 22 municípios que compreendem a Gerência Regional da Epagri Palmitos, onde estão sendo apoiados cerca de 413 projetos de crédito. Os investimentos somam aproximadamente R$ 12,29 milhões. Em Romelândia, até o momento, foram apoiadas 27 famílias, com cerca de R$ 532 mil em investimentos.

O secretário adjunto da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Ricardo Miotto, destacou a importância destes recursos. “Esses investimentos terão reflexos a longo prazo no campo, tanto na segurança hídrica quanto na sustentabilidade ambiental.”

Acompanharam os atos o presidente da Alesc, Mauro de Nadal, deputado federal Celso Maldaner, os deputados estaduais Marcos Vieira, Padre Pedro Baldissera, Valdir Cobalchini, Fabiano da Luz e Maurício Eskudlark, o secretário da Articulação Nacional, Lucas Esmeraldino, presidentes da Fundação Catarinense de Educação Especial, Janice Aparecida Steidel Krasniak, da Epagri, Edilene Steinwandter, além de prefeitos da região, vereadores, empresários, agricultores e moradores dos municípios beneficiados com os investimentos.