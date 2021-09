Em Barra do Rio Azul, Leite anuncia investimento de R$ 5,5 milhões em pavimentação

Trecho de 4,7 quilômetros contemplado com recursos liga Barra do Rio Azul a Aratiba e a Erechim - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite assinou, nesta quinta-feira (23/9), convênio para a pavimentação de trecho de estrada em Barra do Rio Azul, na região Norte. A assinatura ocorreu no município, durante almoço com líderes locais.

O convênio com Barra do Rio Azul prevê a pavimentação de 4,7 quilômetros, com investimento de R$ 5 milhões do Estado e de R$ 550 mil do município. Essa etapa da obra concluirá o trecho até o limite com Aratiba. O segmento faz parte de via municipal de 17,7 quilômetros que liga Barra do Rio Azul a Aratiba e a Erechim, e também é caminho para Itatiba do Sul.

“Estamos aqui para celebrar não só a pavimentação dos trechos, essencial para o desenvolvimento da região, mas também para exaltar a construção do conjunto de ações que estão colocando o RS em uma posição de olhar para frente com mais confiança, com capacidade de investimento e de superação dos próprios problemas. Nosso programa de investimentos é bastante robusto porque fizemos nosso dever de casa. E a região do Alto Uruguai é a que mais receberá investimentos no programa Avançar, um valor de R$ 220 milhões”, detalhou o governador.

Governador Leite e vice Ranolfo com prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, e integrantes da comitiva - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

A partir da assinatura, o município poderá licitar e contratar uma empresa para executar os trabalhos. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) fiscalizará a obra e repassará os valores.

Barra do Rio Azul foi um dos primeiros municípios contemplados no programa Avançar, que prevê investimentos de R$ 1,3 bilhão em obras de infraestrutura viária. A prefeitura já havia recebido R$ 3 milhões de recursos do Estado para a pavimentação de 5,3 quilômetros da via municipal. O município contribuiu com R$ 1,2 milhão.

“Estarmos presentes com tanta representação da Assembleia Legislativa deixa clara a dimensão da importância, não só da região, mas de quanto se faz necessário o programa Avançar. A região do Alto Uruguai não só produz riquezas, mas também tem capacidade de contribuir com o Estado. Era uma das regiões com maior número de acessos ainda sem projeção de conclusão da pavimentação, e hoje estamos dando condições de mudar essa realidade”, afirmou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Antes de chegar ao Salão de Eventos do município, onde participou de reunião-almoço, o governador percorreu o trecho já pavimentado e a extensão que ainda será contemplada.

Trecho beneficiado integra via municipal de 17 km que também é caminho para Itatiba do Sul - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

A região funcional 9 (divisão Daer) abrange 130 municípios das regiões Corede no Nordeste, Alto da Serra do Botucaraí, Médio Alto Uruguai, Norte, Rio da Várzea, Nordeste e Produção.

“Queremos destacar uma das principais ações do Daer, que é justamente as parcerias com os municípios. Sempre foi algo difundido, incentivado, e hoje estamos celebrando duas dessas parcerias. A primeira obra já foi executada, e agora, assinamos outro convênio. Ainda temos extensão a pavimentar, mas já é a concretização desse sonho das cidades de Erechim, Barra do Rio Azul e Aratiba, e já se verifica a transformação que essa estrada está trazendo para a comunidade”, disse o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

O Avançar ainda prevê a atualização do projeto do acesso municipal de Barra do Rio Azul a Itatiba, programado para o primeiro semestre de 2022. A partir da atualização do projeto, o trecho estará apto também a receber recursos para a pavimentação.

A assinatura contou com a presença do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, dos secretários Ronaldo Santini (Turismo) e Joel Maraschin (adjunto de Desenvolvimento Econômico); do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, dos deputados Mateus Wesp, Dirceu Franciscon, Gilberto Capoani, Vilmar Zanchin e Paparico Bacchi; além do prefeito de Erechim, Paulo Alfredo Polis; de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda; de Aratiba, Gilberto Luiz Hendges; e de Itatiba do Sul, Valdemar Cibulski.

Em seguida, Leite seguiu para Erechim, onde assina o repasse de recursos do programa Avançar na Saúde. Do total de R$ 259 milhões que serão investidos pelo Estado para qualificar e ampliar a rede de saúde do RS até 2022, o Hospital Santa Terezinha, em Erechim, terá R$ 3,5 milhões para reformar e equipar a UTI adulta, que recebe pacientes de toda a região, ampliar cirurgias e atendimentos. Além disso, o hospital terá acréscimo de R$ 722 mil ao ano por meio do programa Assistir.