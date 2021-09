Rio: operação apreende mercadorias piratas avaliadas em R$ 1 milhão

Servidores da Receita Federal realizaram hoje (23) a Operação Game Over, em lojas no centro do município do Rio de Janeiro, para combate à pirataria de aparelhos de videogame e acessórios.

Foram apreendidos na operação 170 volumes de mercadorias, avaliadas em cerca de R$ 1 milhão, englobando videogames e acessórios, roteadores, carregadores de celulares, rádios portáteis do tipo HT (intercomunicadores), essências de cigarro eletrônico e lanternas com armas de choque.

A ação foi resultado do trabalho da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal, que compreende os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, e contou com apoio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial, da Polícia Civil fluminense.

Participaram da Operação Game Over 19 servidores da Receita Federal e oito agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro.