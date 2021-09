Festa Literária de Pirenópolis homenageia poetas

Começou (23) a Festa Literária de Pirenópolis (Flipiri). O evento é um importante espaço de debate e divulgação da literatura da região. Um dos mais procurados destinos turísticos de Goiás, Pirenópolis fica a cerca de 130 quilômetros da capital do estado, Goiânia, e é tombada como patrimônio nacional.



Esta é a 11ª edição da festa literária, cujas atividades têm entrada gratuita e ocorrem em distintos pontos da cidade até (25). O tema escolhido para o ano é E o Mundo não Acabou, dialogando com o atual cenário de pandemia de covid-19.



Neste ano,os homenageados são o poeta, compositor, cantor e jornalista Vinícius de Moraes e o poeta, cronista e jornalista Afonso Félix.



A Festa Literária de Pirenópolis tem uma programação com diversos tipos de atividades. Há saraus e atividades sobre literatura, como rodas de conversa, em diferentes locais, entre os quais vinícolas, igrejas, escolas, praças e cinemas.



Estão previstos lançamentos de livros e sessões de autógrafos de autores com diferentes trajetórias e de escritores com editoras das mais conhecidas às mais independentes, incluindo aqueles de Pirenópolis.



O evento também traz um conjunto de palestras e oficinas sobre temas como contação de históricas, cuidado na educação, redação, diversidade, sustentabilidade e ações para a promoção da leitura.



Uma das ações será a programação itinerante, na qual autores vão circular por diversos pontos da cidade para conversar com a comunidade, passando por escolas em distintas localidades e povoados.



Na programação, também foram incluídos eventos musicais e peças teatrais. Entre as apresentações e shows estão escalados artistas como o cantor e compositor Toquinho.

Confira a programação completa no site da Flipiri.