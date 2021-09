Os Dez Mandamentos: novela chega ao clímax com praga de gafanhotos

A produção dramatúrgica Os Dez Mandamentos, exibida pela TV Brasil, chegará nesta semana a um dos mais aguardados momentos da história bíblica: a praga de gafanhotos.

O episódio vai ao ar nesta sexta-feira (24) e prepara os telespectadores para o clímax narrado em Êxodo, livro do Velho Testamento: a abertura do Mar Vermelho. A novela já foi assistida por mais de 6 milhões de indivíduos, considerando domicílios do Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro.

A novela, que já vinha se consolidando como uma das atrações favoritas do público no horário nobre registra, em média, 1 ponto de audiência, com picos de 4 pontos durante os episódios. Os dados são do instituto Kantar Ibope*.

Os Dez Mandamentos é uma produção teledramatúrgica exibida de segunda a sábado, às 20h30 e às 0h45, com um apanhado de melhores momentos às 20h30 de todos os domingos.

Os resumos dos episódios podem ser encontrados na página da novela.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS.

Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv

* Fonte: Kantar IBOPE Media | InstarAnalytics | SP, RJ e DF | Rat% Dom, Cov# Ind