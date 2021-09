Incêndio destrói residência em Frederico Westphalen

O Sinistro teria iniciado a partir do fogão à lenha na residência mista de 42 m² (Foto: Reprodução/Folha Do Noroeste)

Um incêndio registrado por volta das 9h30min dessa quinta-feira, 23, detruiu completamente uma casa localizada na linha 21 de Abril, em Frederico Westphalen.

As chamas teriam iniciado, segundo populares, a partir do fogão à lenha na residência mista de 42 m². Uma idosa que morava no local, de 87 anos, conseguiu sair da casa com a ajuda da filha, que reside em outra casa, localizada a poucos metros de distância.

A atuação do Corpo de Bombeiros evitou que as chamas atingissem outras duas residências próximas. Não houve feridos na ocorrência e a causa do incêndio está sendo apurada.

