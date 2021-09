Governador determina início da pavimentação na SC-350, licitação para a SC-154 e anuncia investimentos

A pavimentação asfáltica da SC-350, entre Passos Maia e Abelardo Luz, e da SC-154, de Faxinal dos Guedes a Ipumirim, vão sair do papel. Na manhã desta quinta-feira, 23, o governador Carlos Moisés assinou a ordem de serviço para início das obras na SC-350 e autorizou a licitação da SC-154, além de anunciar outras ações do Governo do Estado. Os atos em Passos Maia e Abelardo Luz somaram mais de R$ 372 milhões em investimentos e marcaram o início da agenda de trabalho do gestor no Oeste, que segue até sábado.

A chegada do asfalto nas duas rodovias vai potencializar o escoamento da produção, dará mais segurança aos usuários e fomentará o turismo da região. "São investimentos muito importantes para tirar a poeira da vida das pessoas, levar desenvolvimento a uma região tão importante. Lembro ainda de alguns meses atrás, quando contratamos o projeto da SC-350. Agora, como resultado de uma gestão que economizou para poder aplicar os recursos onde é mais necessário, podemos assinar a ordem para que as empresas iniciem a mobilização para começar a pavimentação da SC-350 e a licitação para a SC-154", afirmou Carlos Moisés.

Para a SC-350, o investimento total é de mais de aproximadamente R$ 139 milhões e o prazo de conclusão é de 24 meses. As obras incluem a pavimentação de acessos aos dois municípios.

No primeiro ato, em Passos Maia, nas primeiras horas da manhã, o governador autorizou o início das obras da SC-350, no lote entre a interseção com a SC-154, em Passos Maia, e o quilômetro 23 da SC-350. Com investimento de R$ 73,4 milhões, os serviços serão executados pelo Consórcio Planaterra Engemass. No segundo ato, em Abelardo Luz, o governador autorizou o início das obras na outra parte da rodovia, que começa em Abelardo Luz e vai até o quilômetro 23. Para este lote, o investimento é de R$ 65,8 milhões, com execução da empresa Confer.

Os serviços contemplam calçadas compartilhadas para pedestres e ciclistas, além de uma ponte de 82 metros de comprimento sobre o Rio Chapecozinho, em Passos Maia. A rodovia SC-350 foi estadualizada em 2009, mas não recebeu investimentos na década passada.

Distâncias mais curtas

Para os prefeitos da região, a pavimentação transformará a realidade dos municípios. “Vai encurtar distâncias para quem vai transitar, escoar a produção, vai trazer desenvolvimento para os locais. Nosso município não vai ser mais fim de linha. Hoje temos apenas o acesso até a BR-282; após a conclusão, vamos estar interligados a outra rodovia, uma SC. É uma grande conquista”, pontuou o prefeito de Passos Maia, Osmar Tozzo.

Na avaliação do prefeito de Abelardo Luz, Nerci Santin, a pavimentação vai trazer um novo tempo de desenvolvimento para o município. "É um asfalto que vai encurtar distâncias. Nós temos aqui 1.400 famílias assentadas, e, com a pavimentação, vai ficar muito melhor para atender ao nosso povo e transportar o que é produzido. Estamos esperando essa obra há muito tempo, e hoje é um dia para apenas agradecer", declarou Santin.

Mais investimentos para a infraestrutura da região

Em Passos Maia, além da ordem de serviço para a SC-350, o governador anunciou a licitação da pavimentação da rodovia SC-154, entre Faxinal dos Guedes e Ipumirim. Aguardada há décadas pela população, a estrada de terra, também conhecida como Rodovia da Integração, possui uma extensão de 26 quilômetros. O investimento estimado é de até R$ 119 milhões.

O secretário da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, destacou que os técnicos da Pasta trabalharam intensamente para agilizar o início da obra. "Quando o agricultor, o cidadão que paga tributos, que gera riqueza em Santa Catarina, pode ver o seu dinheiro sendo aplicado em tantas obras? Ninguém faz nada sozinho, isso é graças ao esforço de muita gente, e faço especial menção à bancada do Oeste. A união de esforços, mais a determinação do governador, permitiu superar todas as dificuldades", frisou Vieira.

Em Abelardo Luz, também foi autorizada a licitação dos serviços de recomposição funcional do asfalto das rodovias SC-155 (Abelardo Luz a Bom Jesus), SC-156 (Lajeado Grande a Xaxim), SC-390 (Concórdia a Peritiba), SC-473 (Irani a Ipumirim), SC-484 (Chapecó a Guatambu) e rodovia entre Lajeado Grande e Marema. O investimento está estimado em aproximadamente R$ 17,3 milhões, valor que pode ser alterado conforme o resultado da licitação. A extensão dos trechos totaliza mais de 123 quilômetros.

Apoio aos municípios

Nos atos em Passos Maia e Abelardo Luz, o governador Carlos Moisés oficializou a destinação de mais de R$ 43 milhões para 18 municípios da região. Os recursos anunciados serão repassados às prefeituras de Passos Maia (R$ 1,05 milhão), Abdon Batista (R$ 5,41 milhões), Capinzal (R$ 10,1 milhões), Catanduvas (R$ 3,86 milhões), Irani (R$ 4,65 milhões), Ipira (R$ 2,62 milhões), Ipumirim (R$ 825 mil), Monte Carlo (R$ 1,7 milhão), Ponte Serrada (R$ 2,9 milhões), Vargeão (R$ 1,6 milhão), Abelardo Luz (R$ 600 mil), Xaxim (R$ 850 mil), Entre Rios (R$ 1,26 milhão), Ipuaçu (R$ 2,76 milhões), São Domingos (R$ 900 mil), Xanxerê (R$ 1,28 milhão), Xavantina (R$ 400 mil) e Coronel Martins (R$ 400 mil).

Os projetos dos municípios incluem obras de infraestrutura, educação, serviços de saúde e desenvolvimento social, entre outros. O governador também reiterou a determinação para que a Defesa Civil do Estado garanta todo o suporte ágil aos municípios e às famílias prejudicadas pelas condições climáticas na região.

Combate aos efeitos da estiagem

O roteiro do governador Carlos Moisés no Oeste também é fortemente pautado pelos investimentos para a resiliência hídrica e o combate aos efeitos da estiagem. Em Passos Maia e Abelardo Luz, o governador fez a entrega simbólica dos contratos de crédito aos produtores rurais Eduardo Cancelli e Lauri Soares, respectivamente, que irão investir em sistemas de armazenamento e distribuição de água em suas propriedades. Eles representam todos os produtores beneficiados nos 17 municípios que compreendem a Gerência Regional da Epagri de Xanxerê. Na região, estão sendo apoiados cerca de 218 projetos com quase R$ 4,5 milhões em investimentos.

Os investimentos em ações de resiliência hídrica são resultado de programas do Governo do Estado, com apoio da Assembleia Legislativa, que preveem a aplicação de R$ 300 milhões no enfrentamento à estiagem. Para 2021, estão destinados R$ 100 milhões, sendo R$ 30 milhões para convênios com prefeituras e R$ 70 milhões para investimentos diretos junto ao setor agrícola catarinense.

"Temos um grande desafio, que é a questão hídrica. Todos os deputados estaduais se empenharam jcom o governador Carlos Moisés para viabilizar todos esses investimentos, para sanar a crise hídrica que vivemos há tantos anos. Não tem um centavo de financiamento. É Santa Catarina camimhando com as próprias pernas, graças ao enxugamento da máquina pública promovido pelo nosso governador", lembrou o secretário de Estado da Agricultura, Altair Silva.

Novos reservatórios em Abelardo Luz

Durante a agenda de trabalho do governador em Abelardo Luz, a Casan lançou uma licitação para a compra de dois reservatórios de aço inox para o município. Cada um deles terá capacidade para armazenar 200 mil litros. O investimento é estimado em R$ 1,6 milhão, em benefício de cerca de 5 mil habitantes do município.

Apoio a apicultores

Em Passos Maia, o governador também entregou o “kit apicultura”, que possibilita aos apicultores modernizar seus apiários, ampliando a produção e aprimorando a qualidade do mel produzido em Santa Catarina. Em 2021, já foram disponibilizados 352 kits de apicultura em Santa Catarina, com um valor de subsídio de mais de R$ 780 mil. O valor do kit é pago em parcela anual em até dois anos. Caso o produtor opte pelo pagamento em cota única, há subvenção de 60% sobre o valor que seria da segunda parcela, mas vai ser integrada à parcela única.

A iniciativa faz parte do Programa Terra Boa, da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural (SAR), em parceria com a Fecoagro e operacionalizado pela Epagri. Em 2021, o programa já apoiou mais de 52 mil agricultores, com subsídios concedidos de aproximadamente R$ 42 milhões, destinados à aquisição de sementes de milho, calcário, kit forrageira para pastagens, incentivo em cereais de inverno e kit apicultura.

Para Vargeão, também foi assinado pela SAR um convênio para aquisição de rede internet por fibra ótica no município no valor de R$ 300 mil.

Recursos para a saúde

Durante os atos, o governador oficializou repasses no total de R$ 500 mil para a saúde na região. Os recursos serão destinados ao custeio de leitos clínicos utilizados para atendimento à Covid-19 no Hospital Frei Bruno, em Xaxim (R$ 210 mil), à aquisição de equipamentos para o Centro Cirúrgico do Hospital Nossa Senhora Aparecida, de Abelardo Luz (R$ 200 mil, emenda da deputada Ana Caroline Campagnolo), e custeio e manutenção dos serviços de saúde no município de Vargeão (R$ 90 mil, emenda da deputada Marlene Fengler).

Mais energia para a região

Em Abelardo Luz, o governador também lançou oficialmente a abertura das etapas para a construção da subestação com capacidade inicial de mais de 26 MVA e 31 quilômetros de linha de distribuição de 138 kV no município. A Celesc investirá aproximadamente R$ 50 milhões. A licitação para a linha de distribuição abre em outubro e a da subestação está prevista para novembro. As obras devem ser entregues no começo de 2023.

Na ocasião, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) também autorizou uma operação de crédito com a empresa Quedas Geração de Energia Ltda., com sede em Abelardo Luz, no montante de R$ 1,5 milhão. O crédito será aplicado na implantação da Central Geradora Hidrelétrica (CGH) Quedas, com potência instalada de 0,323 MW. O empreendimento será instalado em terreno junto ao Quedas Park Hotel, em Abelardo Luz.

Acompanharam os atos em Passos Maia e Abelardo Luz o presidente da Alesc, Mauro de Nadal, o deputado federal Celso Maldaner, os deputados estaduais Marcos Vieira, Moacir Sopelsa, Padre Pedro Baldissera e Valdir Cobalchini, o chefe da Casa Civil, Eron Giordani, o subchefe da Casa Civil, Juliano Chiodeli, os secretários da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, da Agricultura, Altair Silva, da Saúde, André Motta Ribeiro, do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon, o secretário executivo da Comunicação, João Cavallazzi, o chefe da Defesa Civil, David Busarello, os presidentes da Casan, Roberta Maas dos Anjos, da Cidasc, Plinio de Castro, e da Epagri, Edilene Steinwandter, o diretor do BRDE, Vladimir Arthur Fey, além de prefeitos da região, vereadores, empresários, agricultores e moradores dos municípios beneficiados com os investimentos.