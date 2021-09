Parcerias com municípios para obras rodoviárias geram economia de R$ 200 milhões ao Estado

Secretário Costella (C) assina termo de cooperação com o prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir Locatelli, ao lado de Faustino - Foto: Divulgação Selt

A união de esforços entre os poderes públicos tem ajudado a acelerar melhorias em estradas gaúchas e, ao mesmo tempo, dar fôlego financeiro aos cofres do Estado. Nos últimos três anos, o governo do RS estima ter economizado mais de R$ 200 milhões por meio da assinatura de termos de cooperação técnica, que autorizam prefeituras a realizar obras e serviços em rodovias da malha estadual.

Apesar de regulamentada em 2016, a modalidade de parceria ganhou impulso a partir de 2019. Desse ano em diante, já foram firmados 129 termos com prefeituras do Rio Grande do Sul – o que corresponde a 85% do total.

"A população exige soluções que não podem esperar pelo fim da crise nas finanças públicas, então precisamos ser criativos para darmos as respostas necessárias à melhoria de nossa malha viária", afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "Nesse sentido, os prefeitos têm se mostrado parceiros importantes, pois compartilham do interesse em atender as demandas de infraestrutura de suas comunidades o mais rápido possível", acrescenta.

Com o termo de cooperação técnica, o município recebe amparo legal para executar e custear ações em rodovias administradas pelo Estado. Em contrapartida, obtém assessoramento do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

"Colocamos os nossos técnicos à disposição das prefeituras para acompanhá-las e garantir que os serviços sejam realizados dentro das normas da engenharia rodoviária", explica o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. "Com isso, agimos em conjunto para que as rodovias ofereçam mais segurança e conforto aos usuários", acrescenta.