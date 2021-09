Quinta-feira com instabilidade na região; podem ocorrer temporais

Uma massa de ar frio atuou sobre o território gaúcho na quarta-feira (22), marcando o início oficial da primavera.

Nesta quinta-feira (23), o sol aparece com nuvens em alguns pontos, mas as nuvens aumentam muito e devem provocar chuva ao longo do dia. Há risco de chuva forte, com raios e trovoadas. A temperatura vai ficar próxima da registrada ontem, agradável com máximas variando entre 20ºC e 21ºC em muitos locais, podendo esfriar no fim do dia.

Na sexta, o sol aparecerá entre nuvens, mas ocorrerão períodos de maior nebulosidade. Haverá ligeira elevação da temperatura, que permanecerá amena.

