Pavimentação da ERS-528 avança na região do Médio Alto Uruguai

Além do acesso a Pinheirinho do Vale, Plano de Obras 2021-2022 prevê serviços em mais 10 municípios da região - Foto: Divulgação Daer

A pavimentação da ERS-528, entre Palmitinho e Pinheirinho do Vale, no Médio Alto Uruguai, ganhou novo fôlego com o investimento de R$ 27 milhões do Plano de Obras 2021-2022 do governo do Estado. A previsão é de que os 18 quilômetros de asfalto que ligam os dois municípios sejam concluídos até o fim de 2022.

Retomados em 2020, os serviços são executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) – e abrangem a totalidade do trecho entre as duas cidades.

“Atendendo a reinvindicações dos municípios, reunimos esforços para prosseguir com os trabalhos e projetamos entregar ainda neste ano os primeiros oito quilômetros”, afirma o secretário da Selt, Juvir Costella. “Só em 2021, destinamos R$ 13 milhões a esta importante rodovia, que fará com que Pinheirinho do Vale entre para a lista das comunidades gaúchas com acesso asfáltico", informa.

No momento, as ações estão concentradas nos quatro quilômetros iniciais. “Estamos com diversas frentes de trabalho, divididas entre terraplenagem e pavimentação”, explica o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. “Prosseguiremos em ritmo forte para cumprir o cronograma”, conclui.

Além de Pinheirinho do Vale, o Plano de Obras 2021-2022 prevê serviços em mais 10 acessos municipais da região: São Pedro das Missões, São José das Missões, Ponte Preta, Novo Tiradentes, Mariano Moro, Cruzaltense, Centenário, Capão Bonito do Sul, Benjamim Constant do Sul e Ametista do Sul.