Em reunião com governador, Prometeon anuncia aumento da produção de pneus agrícolas em Gravataí

O governador Eduardo Leite recebeu, na tarde desta quarta-feira (22/9), no Palácio Piratini, representantes do grupo Prometeon, fabricante mundial de pneus. No encontro, o CEO da Prometeon para Américas, Eduardo Fonseca, anunciou que a empresa vai aumentar em cerca de 30% a produção de pneus agrícolas e contratar 40 colaboradores na unidade industrial em Gravataí, na Grande Porto Alegre.

O grupo Prometeon (ex-Pirelli Industrial) tem duas unidades industriais no Brasil – em Gravataí e Santo André (SP) –, onde são produzidos pneus para caminhões, ônibus e máquinas agrícolas. A unidade de Gravataí tem 2,2 mil funcionários na operação.

O governador afirmou que o Rio Grande do Sul tem grande produção no setor de máquinas e implementos agrícolas, tornando o Estado um mercado fértil para os investimentos com esse foco, e que a equipe de governo esta à disposição para criar um ambiente que incentive ainda mais o crescimento do grupo e a economia da região. “Há espaço para a produção e temos todo o interesse em criar as condições necessárias, através dos ajustes tributários, financiamentos e incentivos disponíveis, para motivar esta expansão", disse Leite.

Esta foi a segunda expansão da empresa neste ano no RS. Em junho, houve aumento da produção de pneus de caminhões e a contratação de 210 trabalhadores – aumento de 20% de mão de obra desde o começo do ano.

Somando os dois anúncios, a Prometeon deverá ter uma produção adicional de 310 mil pneus em 2022 e 2023 e Gravataí ultrapassará a marca de 1 milhão de pneus produzidos ao ano a partir de 2022.

“O mercado de pneus agro e de caminhões e ônibus no Brasil vem em franco crescimento desde o maior impacto causado pela pandemia no começo do ano passado. Com o aquecimento da economia, o avanço da vacinação e a vida voltando ao que consideramos normal, a demanda por estes produtos está extremamente aquecida. Com a chegada destes novos colaboradores, vamos superar o patamar de produção que tínhamos em 2019, alcançando a maior marca em Gravataí da nossa história em pneus agro”, afirmou Fonseca.

Também participaram da reunião o secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, e o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon.