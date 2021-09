Governador cumpre agendas em Barra do Rio Azul e Erechim nesta quinta, dia 23

O governador Eduardo Leite e secretários de Estado cumprem agendas no interior do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (23/9). Em Barra do Rio Azul e Erechim, na região Norte, serão assinados convênios e formalizados investimentos do programa Avançar.

A primeira agenda será em Barra do Rio Azul. Ao meio-dia, a comitiva participa de reunião-almoço com prefeitos e líderes regionais, no Salão de Eventos do município. Durante o evento, além de ouvir demandas da comunidade e apresentar ações da gestão, o governador formaliza um novo convênio municipal com Barra do Rio Azul, destinando R$ 5 milhões para pavimentar mais um trecho de 4,7 quilômetros da via que liga o município a Aratiba e Erechim.

A obra se somará a trecho pavimentado de 5,3 quilômetros que teve investimento de R$ 3 milhões já repassados pelo Estado por meio de convênio entre o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e a prefeitura.

Em seguida, Leite segue para Erechim, onde, às 16h, assina o repasse de recursos do programa Avançar na Saúde. Do total de R$ 259 milhões que serão investidos pelo Estado para qualificar e ampliar a rede de saúde do RS até 2022, o Hospital Santa Terezinha, em Erechim, terá R$ 3,5 milhões para reformar e equipar a UTI adulta, que recebe pacientes de toda a região, ampliar cirurgias e atendimentos. Além disso, o hospital terá acréscimo de R$ 722 mil ao ano por meio do programa Assistir.

Após, a comitiva participa de reunião com representantes da Associação Comercial e Industrial de Erechim (ACCIE), na sede da entidade, onde o governador ouvirá as demandas de empresários e investidores.