Governador recebe projeto de pavimentação da SC-440 em Urussanga

Um pleito antigo do município de Urussanga, no Sul do Estado, chegou à mesa do governador Carlos Moisés, nesta quarta-feira, 22, e foi já encaminhado para, em breve, tornar-se mais uma obra de infraestrutura em execução com recursos do Governo do Estado. Trata-se da pavimentação de aproximadamente 10 quilômetros, ligando a SC-108 a Lauro Müller, na chamada Rodovia dos Mineiros. Por determinação do governador, o projeto será analisado pelos técnicos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SIE), para definição do melhor modelo de trabalho no local.

“É uma demanda justa, que vai atender as pessoas, o setor produtivo e vai encurtar distâncias. A SC-440 tem a relevância de uma rodovia intermunicipal e, além disso, vai gerar riqueza e trazer novas oportunidades à uma região que está se reinventando economicamente como uma alternativa às atividades em torno do ciclo do carvão”, salienta Carlos Moisés.

A entrega do pedido ao governador ocorreu durante reunião na Casa d’Agronômica, com a presença dos deputados estaduais José Milton Scheffer e Julio Garcia, do prefeito em exercício de Urussanga, Jair Nandi, vereadores, líderes empresariais e comunitários do município.

“Grandes empresas já estão instaladas na região e ainda há um vasto potencial turístico a ser explorado. Investir na infraestrutura do local é, antes de mais nada, restabelecer a dignidade de centenas de famílias que, há décadas, dedicam trabalho em suas comunidades e ajudam o município a se desenvolver”, frisa o prefeito Nandi.

Para o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, a análise do projeto deverá levar 30 dias. “Se o projeto estiver de acordo já poderemos definir o modelo de execução, se licitamos a obra ou repassamos os recursos ao município”, aponta Vieira.