Magazine Luiza inaugura Centro de Distribuição em Gravataí

Governador Leite percorreu área do CD, instalado na ERS-118, rodovia duplicada pelo governo do Estado no fim do ano passado - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

Uma das gigantes do varejo do Brasil amplia suas operações no Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira (22/9), foi inaugurado o centro de distribuição (CD) do Magazine Luiza em Gravataí, na ERS-118. A inauguração contou com a presença do governador Eduardo Leite, do prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, de executivos da empresa, e de secretários do Estado e do município.

Ao todo, a operação em Gravataí deve gerar 400 vagas de trabalho, e 250 colaboradores já estão atuando no local.

“Trabalhamos muito para que o Estado seja acolhedor aos investimentos, e isso ocorre porque estamos fazendo a lição de casa. Tivemos de fazer reformas muito duras, profundas, até antipáticas, para poder ajustar as contas do Estado. Estamos entregando um Estado com pagamentos a hospitais e servidores em dia e capacidade de investimento, e tudo isso reduzindo impostos. Acabamos de anunciar que, a partir de janeiro, teremos redução de alíquotas internas. Isso tudo é fruto de muito esforço para que o Estado seja um gigante que não atrapalha e que acolha outros gigantes, como o Magalu que está aqui se instalando com este CD. É uma empresa que tem nossa admiração, nosso respeito, e que ganha relevância ano após ano. Além de gerar 400 empregos, vai dar mais conforto, mais segurança nas entregas para os clientes, e que certamente vai viabilizar outros tantos investimentos”, disse Leite.

Criada na década de 1950, em Franca, no interior de São Paulo, o Magazine Luiza se consolidou como umas das grandes varejistas brasileiras e, a partir de 2019, avançou como uma plataforma digital de varejo e conta hoje com cerca de 40 mil funcionários. São mais de 1,4 mil lojas que vêm se transformando em centros avançados de distribuição dos produtos da empresa e de parceiros. Para abastecer esses pontos, centros de distribuição estão localizados em diferentes regiões do país. No RS, a empresa já tem uma unidade em Caxias do Sul.

"É um dia muito especial para nós, dia no qual vamos entregar um presente, de forma simbólica, para a cidade e para o Estado. Temos, hoje, 58 filiais no RS, e chegaremos ao ápice de 300 mil peças por mês quando estivermos aqui a todo vapor. Vamos atender todas as 497 cidades do Estado a partir daqui, e teremos um CD pleno, capaz de atender todos os modais que a empresa oferece”, afirmou o gerente do centro de distribuição do Magalu de Gravataí, Paulo Leandro Jacinto.

O prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, destacou a importância da ERS-118 duplicada para a atração de investimentos à região. “Quero agradecer ao governador, e também a todos os outros governadores que tornaram isso possível, pela duplicação da ERS-118. A rodovia é fundamental para Gravataí e para a região. Hoje, Gravataí é a melhor cidade do RS para se morar e para investir, e se tornou um polo de logística e de e-commerce. O Magazine Luiza é uma das melhores empresas do país para se trabalhar, e seguramente a empresa de e-commerce que mais cresce. Seja muito bem-vinda a nossa cidade, e conte conosco para tocar a vida para ampliar operações se for necessário", disse o prefeito.

A inauguração realizada pela manhã foi transmitida por canal de TV interno para toda a empresa. O evento também contou com a presença dos secretários Marco Aurelio Cardoso (Fazenda) e Edson Brum (Desenvolvimento Econômico), além de Ricardo Neves Pereira (subsecretário da Receita Estadual).

Rodovia duplicada

O CD se localiza na ERS-118 duplicada. A obra foi entregue em dezembro de 2020 depois de anos de espera para a duplicação dos 21,5 quilômetros que interligam os acessos à BR-116, em Sapucaia do Sul, à freeway, em Gravataí.

O trecho é composto por oito pistas (incluindo ruas laterais), sete viadutos e duas pontes e foi finalizado com financiamento de R$ 131 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para executar a fase final da rodovia sem novas suspensões. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) foi o responsável pela execução dos trabalhos.

Modernização da administração tributária

A nova operação do Magazine Luiza também encontra no Estado uma legislação tributária mais moderna. Com as ações do Receita 2030, em 2021 entrou em vigor decreto voltado a operações de e-commerce que destinem mercadorias para consumidor final pessoa física situados em outros Estados. A iniciativa também igualou o tratamento tributário com o de outros Estados, fortalecendo a competitividade do RS.

De acordo com o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, um regime diferenciado facilita a operação de centros de distribuição e de vendas de mercadorias tanto no Estado como na região Sul e, nas vendas interestaduais, o Rio Grande do Sul conta com uma nova política tributária elaborada para operações similares a esta.

“Temos trabalhado com uma política de diálogo e de simplificação tributária para, gradativamente, tornar o Estado ainda mais atrativo para empresas de todos os portes. Medidas que tornem o Rio Grande do Sul mais competitivo foram implementadas neste ano e seguem em análise’, disse.