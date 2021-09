Mulher confronta equipe do SAMU durante atendimento em Passo Fundo

Na manhã desta quarta-feira (22), um atendimento do Samu, terminou com registro policial. Os profissionais foram insultados, xingados e humilhados por uma mulher que não tinha relação alguma com a ocorrência. Ela entrou em surto psicótico.

A Sala de Operações do SAMU 192, despachou a equipe para um atendimento a uma pessoa que estava caída em via público e convulsionando, na rua Gomercindo Perucci, na vila Independente.

Ao chegar no local, foi constado que a vítima estaria alcoolizada e bem de saúde, porém, estava deitada na via. Uma popular que mora nas proximidades, foi até a equipe e iniciou diversas ofensas aos socorristas. A mulher em determinando momento ameaçou a equip

A regulação médica do SAMU (Porto Alegre), pediu aos socorristas que acionasse a Brigada Militar para a confecção de uma ocorrência por desacato e tentativa de agressão.

O 1°Esquadrão/Força Tática compareceu ao local e realizou o registro da ocorrência.

A mulher, após minutos xingando e ofendendo a equipe, durante a presença policial, ingeriu diversos remédios, vindo a cair ao solo.

A equipe teve que atender a mesma como tentativa de suicídio. Sendo encaminhada ao Hospital Municipal, em estado estável.

