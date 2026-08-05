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Região Celeiro bate recorde e terá nove candidatos na disputa por vagas na Assembleia do RS

Com 112,9 mil eleitores, região terá participação inédita nas eleições de 2026, mas candidatos precisarão buscar votos fora dos 21 municípios para alcançar uma cadeira no Parlamento Estadual

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
05/08/2026 às 18h28
Região Celeiro bate recorde e terá nove candidatos na disputa por vagas na Assembleia do RS
(Foto: Divulgação)

As convenções partidárias realizadas em 2026 definiram o cenário eleitoral do Rio Grande do Sul para o pleito de outubro. O Estado terá 8.526.233 eleitores aptos a votar e contará com disputas para os cargos de presidente da República, governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

No Rio Grande do Sul, foram homologadas candidaturas para 7 candidatos ao Governo do Estado, 7 candidatos a vice-governador, 39 candidatos ao Senado, além de 2.524 candidatos a deputado federal e 3.280 candidatos a deputado estadual.

A eleição também definirá os representantes gaúchos na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa, em uma disputa que envolve candidatos de todas as regiões do Estado.

Região Celeiro terá maior número de candidatos a deputado estadual da história

Formada por 21 municípios, a Região Celeiro chega às Eleições Gerais de 2026 com 112.988 eleitores aptos, o equivalente a aproximadamente 1,3% do eleitorado gaúcho.

O destaque regional fica por conta da disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa. Após o encerramento das convenções partidárias, nove candidatos ligados aos municípios da Região Celeiro oficializaram suas candidaturas a deputado estadual, representando o maior número de nomes da região concorrendo ao cargo.

Apesar do aumento da participação política, Mesmo que, em uma hipótese teórica, os 112.988 eleitores da Região Celeiro votassem em um único candidato a deputado estadual ou federal, esse candidato ainda dependeria de votos em outras regiões do Estado para ampliar sua competitividade, já que a Região Celeiro concentra apenas cerca de 1,3% do eleitorado gaúcho. Essa é uma constatação baseada exclusivamente na participação proporcional do eleitorado regional em relação ao total do Estado, sem afirmar que esse quantitativo, por si só, seria insuficiente para eleger um candidato, pois isso depende do sistema proporcional, do quociente eleitoral, dos votos de legenda e da votação dos demais candidatos.

Na prática, os candidatos da região precisam conquistar votos também fora dos 21 municípios, buscando apoio em outras cidades do Rio Grande do Sul para ampliar sua votação e alcançar uma vaga na Assembleia Legislativa.

Nove candidatos representam a Região Celeiro

Os nove nomes da região Celeiro homologados para disputar uma cadeira de deputado estadual são:

Arilto Jorge Almeida – Neto Jorge (Progressistas) – Três Passos
Tem sua atuação política vinculada ao município de Três Passos e apresenta como foco demandas do interior do Rio Grande do Sul.

Aloísio Talso Classmann (PSD) – São Martinho
Deputado estadual em exercício, disputa a reeleição pelo PSD. Está em seu oitavo mandato consecutivo na Assembleia Legislativa e possui trajetória política consolidada na região.

Cleonice Back (PT) – Tiradentes do Sul
Sua trajetória está ligada à agricultura familiar, movimentos sociais e defesa de pautas relacionadas às mulheres do campo.

Derli da Silva (PSDB) – Tenente Portela
Construiu sua trajetória a partir da atuação comunitária, agricultura familiar e experiência no Legislativo municipal.

Diana Sales (PSD) – Tenente Portela
Liderança comunitária da área rural e servidora pública municipal, com atuação voltada aos setores sociais e agrícolas.

Douglas Diesel (PSD) – Bom Progresso
Atual vice-prefeito de Bom Progresso, agricultor e liderança política com atuação na Região Celeiro.

João Paulo Leite Pinheiro (Missão) – Três Passos
Jovem liderança política e músico da região, teve sua candidatura homologada pelo partido Missão.

Nader Ali Umar (PSDB) – Três Passos
Advogado, professor e liderança política regional, com base de atuação consolidada em Três Passos.

Rodrigo Ipê (MDB) – Três Passos
Atual vice-prefeito de Três Passos, possui trajetória ligada ao esporte, liderança religiosa e gestão pública municipal.

Com o maior número de candidatos a deputado estadual já registrado na história da Região Celeiro, a eleição de 2026 amplia a presença regional na disputa estadual. O resultado, porém, dependerá da capacidade de cada candidatura em conquistar votos dentro e fora da região.


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