Quinta, 06 de Agosto de 2026
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Governo de SP diz que não haverá demissões de funcionários da CPTM

Trabalhadores decidem em assembleia se encerram a greve

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/08/2026 às 18h59

Em audiência de conciliação na tarde desta quarta-feira (5) entre sindicato, Companhia Paulista de Transporte Metropolitano (CPTM) e o governo de São Paulo, o estado apresentou a proposta de não demitir nenhuma trabalhador da empresa.

“Estamos esclarecendo e reforçando as informações de que, ao contrário do que alega o sindicato, não há na CPTM nenhuma demissão em curso decorrente do processo de concessão”, destaca comunicado do governo estadual.

O texto diz ainda que dos, 4.648 funcionários empregados em junho de 2026, 2.171 estão trabalhando atualmente na Linha 10-Turquesa. De acordo com a nota, os demais funcionários serão realocados para outros órgãos como o Metrô, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), entre outros.

A manutenção dos empregos é uma das reivindicações da categoria e um dos motivos para a greve que paralisa parcialmente há dois dias as linhas 11, 12 e 13 da CPTM.

Essas linhas foram concedidas à Trivia Trens em julho. Logo nos primeiros dias de funcionamento sob o comando da empresa privada, ocorreram diversos problemas técnicos , como o incêndio de uma composição com passageiros. A gravidade da situação fez com que o governo do estado colocasse os funcionários da CPTM de volta na operação das três linhas privatizadas. A intervenção da estatal tem duração de 90 dias.

Os trabalhadores da CPTM fazem assembleia na tarde de hoje para decidir se aceitam a proposta do governo e encerram a greve.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agencia Brasil
Geral Há 9 horas

Termina a greve nas linhas de trens em São Paulo

Sindicato mantém estado de greve para acompanhar acordo

 © Paulo Pinto/Agencia Brasil
Geral Há 9 horas

Usuários de trens mudam rotina por causa de greve da CPTM

Algumas empresas dispensaram funcionários do presencial
Geral Há 13 horas

Prefeitura interdita entorno de fábrica atingida por incêndio em SP

População deve ficar atenta a sintomas de intoxicação

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 16 horas

Polícia do Rio faz operações para prender dezenas de integrantes do CV

Alvos são especializados no roubo de veículos

 © Paulo Pinto/Agencia Brasil
Geral Há 18 horas

Paralisação de trens causa congestionamento nas ruas de SP

Categoria tem audiência de conciliação nesta quarta-feira (5)

Tenente Portela, RS
15°
Chuvas esparsas
Mín. 14° Máx. 26°
15° Sensação
1.41 km/h Vento
98% Umidade
100% (7.14mm) Chance chuva
07h12 Nascer do sol
18h09 Pôr do sol
Sexta
16°
Sábado
20°
Domingo
14°
Segunda
11°
Terça
14°
Últimas notícias
Educação Há 4 horas

Ideb mostra avanço da educação básica no país
Esportes Há 4 horas

Maiores campeões, Cruzeiro e Grêmio vão às quartas da Copa do Brasil
Tecnologia Há 6 horas

Rede Líderes lança editora com 850 líderes empresariais
Economia Há 6 horas

Redução da taxa de juros ainda é insuficiente, avaliam entidades
Tecnologia Há 6 horas

Instituto Percorre abre vagas gratuitas em São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Portela, já 71 anos
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 +0,05%
Euro
R$ 5,92 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 351,706,63 +0,27%
Ibovespa
177,726,17 pts -0.09%
Mega-Sena
Concurso 3040 (04/08/26)
03
16
24
30
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7084 (05/08/26)
17
22
36
54
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3754 (05/08/26)
01
03
04
05
07
08
11
12
13
14
16
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2959 (05/08/26)
05
08
10
12
22
27
33
35
36
43
49
50
56
61
63
64
65
70
74
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2992 (05/08/26)
10
14
16
21
30
31
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias