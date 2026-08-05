DJ Next Health reúne lideranças de tecnologia e saúde

O evento DJ Next Health reuniu, no dia 16 de julho, profissionais de tecnologia de Santas Casas e hospitais particulares da região de Franca (SP) no Hotel Dan Inn. O objetivo foi discutir tendências tecnológicas aplicáveis ao setor de saúde, com foco em inteligência artificial, segurança da informação, modernização da infraestrutura de TI e desafios da transformação digital.

A programação abordou a necessidade de interoperabilidade entre sistemas de saúde, apontada como solução para a fragmentação que, segundo levantamento da Bionexo divulgado em 2026, impede a comunicação entre plataformas, dispersa dados e gera retrabalho nas decisões clínicas. O estudo destaca que a falta de integração compromete a qualidade do cuidado e eleva custos operacionais.

Paulo Duarte, diretor comercial e de marketing da DJ Locação, ressaltou a importância do debate: "O setor de saúde vive um momento de transição tecnológica; discussões como esta ajudam a mapear os principais gargalos da infraestrutura à segurança da informação". O executivo enfatizou que a interoperabilidade envolve não apenas tecnologia, mas também padronização e governança de dados entre diferentes atores.

Entre os palestrantes, Diego Corrêa, gerente de Produtos da DJ Locação, analisou os desafios enfrentados por lideranças de TI nas instituições de saúde. Segundo Corrêa, "um dos principais desafios que vemos entre as lideranças de tecnologia da saúde é conciliar a modernização da infraestrutura de TI com a rotina operacional das instituições, que não pode parar, exigindo planejamento de médio e longo prazo".

Carlos Eduardo, representante da HP Brasil, apresentou a perspectiva dos fabricantes de equipamentos sobre as tendências tecnológicas, destacando a adoção de soluções de nuvem híbrida e a importância de protocolos abertos para garantir a troca segura de informações clínicas.

Além das apresentações, o encontro promoveu sessões de networking que permitiram a troca de experiências entre os participantes. Profissionais de diferentes instituições compartilharam casos práticos de implementação de IA em diagnósticos, estratégias de mitigação de riscos cibernéticos e projetos de atualização de data centers.

O evento reforçou a necessidade de investimentos coordenados em infraestrutura de TI, capacitação de equipes e adoção de padrões de interoperabilidade, alinhados às diretrizes do Ministério da Saúde e às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Os organizadores informaram que as discussões servirão de base para futuras iniciativas regionais voltadas à digitalização segura e eficiente dos serviços de saúde.