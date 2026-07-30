Programa Ceará Criativo promove a circulação de 130 artistas

O Ceará Criativo – Programa de Circulação e Difusão da Cultura e das Artes Cearenses viabiliza a circulação de 130 artistas cearenses por diferentes destinos no Ceará, no Brasil e no exterior. Ao todo, foram selecionados 23 projetos, cujas circulações contemplam 16 municípios cearenses, sete estados brasileiros e oito países. A iniciativa é realizada pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult Ceará), em parceria com o Instituto BR.
Foram selecionados projetos artísticos nas linguagens de artes cênicas, artes visuais, música e literatura, sendo cinco na categoria de mobilidade estadual, nove na categoria de mobilidade nacional e nove na categoria de mobilidade internacional. As circulações acontecem entre junho e setembro deste ano.
Confira a lista de projetos que circulam com o apoio do Ceará Criativo:
Selecionados para Circulação Internacional
A Crescedeira: Terror no Quilombo
Evento: Festival Mundos que Não Cabem no Mapa
País: São Tomé e Príncipe
Linguagem: Literatura
Arte Urbana e Diálogos entre Fortaleza e Sofia
Evento: Festival Cycle of Knowledge – Visionary Foundation
País: Bulgária
Linguagem: Artes Visuais
Caravana Cultural
Evento: Festival Brasilidades
País: França
Linguagem: Música
Cessar-Fogo
Evento: Aquilombao – Festival de Artes Escénicas Afrodiaspóricas
País: Colômbia
Linguagem: Artes Cênicas
Hirlan Moura
Evento: Festival Desierto en Colores Arica
País: Chile
Linguagem: Artes Visuais
Intercâmbio Artístico-Cultural do Festival Concreto
Evento: Festival Pulpa
País: Itália
Linguagem: Artes Visuais
Kbça de Gelo
Evento: KINANI Bienal – Plataforma Internacional de Dança Contemporânea
País: Moçambique
Linguagem: Artes Cênicas
Represas do Tempo
Evento: Kurüche – Festival Internacional de Artes Escénicas en Wallmapu
País: Chile
Linguagem: Literatura / Artes Cênicas
Tearjerker em Trânsito – Conexão Índia
Evento: Dance Bridges Festival
País: Índia
Linguagem: Artes Cênicas
Selecionados para Circulação Nacional
Brincos de Cuia: Narrografia, Memória e Patrimônio Imaterial Cearense
Evento: Universidade Federal do Delta do Parnaíba
Cidade: Parnaíba (PI)
Linguagem: Artes Visuais
Ceará na Fligê
Evento: Fligê – Feira Literária de Mucugê
Cidade: Mucugê (BA)
Linguagem: Literatura
Inacabado – Grupo Bagaceira de Teatro
Evento: 34º FIG – Festival de Inverno de Garanhuns
Cidade: Garanhuns (PE)
Linguagem: Artes Cênicas
Literatura Cearense na Bienal de São Paulo
Evento: Bienal do Livro de São Paulo
Cidade: São Paulo (SP)
Linguagem: Literatura
Mateus Fazeno Rock
Evento: Festival Bananada
Cidade: Goiânia (GO)
Linguagem: Música
Povos da Praia e as Memórias do Mar
Evento: Exposição Fotográfica Imersiva na Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos
Cidade: Maceió (AL)
Linguagem: Artes Visuais
Procurando Kalu | Turnê Nordeste
Evento: Show no Polo Cultural Som na Rural
Cidade: Recife (PE)
Linguagem: Música
Tchau, Amor
Evento: Festival Internacional de Artes Cênicas Porto Alegre em Cena
Cidade: Porto Alegre (RS)
Linguagem: Artes Visuais
Terramar
Evento: Bienal do Livro de São Paulo
Cidade: São Paulo (SP)
Linguagem: Literatura
Selecionados para Circulação Estadual
As Circas – Grupo Garajal
Cidades: Varjota e Crato (CE)
Linguagem: Artes Cênicas
Ciclos em Movimento no Festama
Evento: 10ª Edição do Festama – Festival de Artes
Cidade: Uruburetama (CE)
Linguagem: Criação Técnica
Coral do IFCE 70 Anos – Um Canto que Conta
Cidade: Sobral (CE)
Linguagem: Música
Criaturas de Papel – Bricoleiros
Cidade: Trairí (CE)
Linguagem: Artes Cênicas
Os Campos de Concentração na História do Ceará
Cidades: Fortaleza, Eusébio, Maracanaú, Maranguape, Sobral, Quixadá, Quixeramobim, Ipu, Cariús, Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e Senador Pompeu (CE)
Linguagem: Literatura
Sobre o Ceará Criativo
O Ceará Criativo – Programa de Circulação e Difusão da Cultura e das Artes Cearenses é uma iniciativa do Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), em parceria com o Instituto BR, com apoio do Hub Cultural Porto Dragão – espaço da Rede Pública de Equipamentos Culturais do Ceará (Rece), gerido pelo Instituto Dragão do Mar (IDM). A correalização é da Quitanda Soluções Criativas e do Instituto IberoCulturas. O programa é viabilizado por meio da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura.
Desde sua criação, ele vem beneficiando dezenas de artistas por meio de ações voltadas à mobilidade artística. Até o momento, foram lançados cinco editais, promovendo a circulação da arte cearense nos âmbitos internacional, nacional e estadual.
Estruturado em três eixos – Plataforma de Formação, Plataforma de Negócios e Plataforma de Mobilidade – o programa oferece suporte estratégico que fortalece a cadeia criativa do estado. A iniciativa contempla diversas linguagens artísticas, ampliando o acesso à profissionalização e à difusão da produção artística.