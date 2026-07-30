Programa Ceará Criativo promove a circulação de 130 artistas

O Ceará Criativo – Programa de Circulação e Difusão da Cultura e das Artes Cearenses viabiliza a circulação de 130 artistas cearenses por diferentes destinos no Ceará, no Brasil e no exterior. Ao todo, foram selecionados 23 projetos, cujas circulações contemplam 16 municípios cearenses, sete estados brasileiros e oito países. A iniciativa é realizada pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult Ceará), em parceria com o Instituto BR.

Foram selecionados projetos artísticos nas linguagens de artes cênicas, artes visuais, música e literatura, sendo cinco na categoria de mobilidade estadual, nove na categoria de mobilidade nacional e nove na categoria de mobilidade internacional. As circulações acontecem entre junho e setembro deste ano.

Confira a lista de projetos que circulam com o apoio do Ceará Criativo:

Selecionados para Circulação Internacional

A Crescedeira: Terror no Quilombo

Evento: Festival Mundos que Não Cabem no Mapa

País: São Tomé e Príncipe

Linguagem: Literatura

Arte Urbana e Diálogos entre Fortaleza e Sofia

Evento: Festival Cycle of Knowledge – Visionary Foundation

País: Bulgária

Linguagem: Artes Visuais

Caravana Cultural

Evento: Festival Brasilidades

País: França

Linguagem: Música

Cessar-Fogo

Evento: Aquilombao – Festival de Artes Escénicas Afrodiaspóricas

País: Colômbia

Linguagem: Artes Cênicas

Hirlan Moura

Evento: Festival Desierto en Colores Arica

País: Chile

Linguagem: Artes Visuais

Intercâmbio Artístico-Cultural do Festival Concreto

Evento: Festival Pulpa

País: Itália

Linguagem: Artes Visuais

Kbça de Gelo

Evento: KINANI Bienal – Plataforma Internacional de Dança Contemporânea

País: Moçambique

Linguagem: Artes Cênicas

Represas do Tempo

Evento: Kurüche – Festival Internacional de Artes Escénicas en Wallmapu

País: Chile

Linguagem: Literatura / Artes Cênicas

Tearjerker em Trânsito – Conexão Índia

Evento: Dance Bridges Festival

País: Índia

Linguagem: Artes Cênicas

Selecionados para Circulação Nacional

Brincos de Cuia: Narrografia, Memória e Patrimônio Imaterial Cearense

Evento: Universidade Federal do Delta do Parnaíba

Cidade: Parnaíba (PI)

Linguagem: Artes Visuais

Ceará na Fligê

Evento: Fligê – Feira Literária de Mucugê

Cidade: Mucugê (BA)

Linguagem: Literatura

Inacabado – Grupo Bagaceira de Teatro

Evento: 34º FIG – Festival de Inverno de Garanhuns

Cidade: Garanhuns (PE)

Linguagem: Artes Cênicas

Literatura Cearense na Bienal de São Paulo

Evento: Bienal do Livro de São Paulo

Cidade: São Paulo (SP)

Linguagem: Literatura

Mateus Fazeno Rock

Evento: Festival Bananada

Cidade: Goiânia (GO)

Linguagem: Música

Povos da Praia e as Memórias do Mar

Evento: Exposição Fotográfica Imersiva na Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos

Cidade: Maceió (AL)

Linguagem: Artes Visuais

Procurando Kalu | Turnê Nordeste

Evento: Show no Polo Cultural Som na Rural

Cidade: Recife (PE)

Linguagem: Música

Tchau, Amor

Evento: Festival Internacional de Artes Cênicas Porto Alegre em Cena

Cidade: Porto Alegre (RS)

Linguagem: Artes Visuais

Terramar

Evento: Bienal do Livro de São Paulo

Cidade: São Paulo (SP)

Linguagem: Literatura

Selecionados para Circulação Estadual

As Circas – Grupo Garajal

Cidades: Varjota e Crato (CE)

Linguagem: Artes Cênicas

Ciclos em Movimento no Festama

Evento: 10ª Edição do Festama – Festival de Artes

Cidade: Uruburetama (CE)

Linguagem: Criação Técnica

Coral do IFCE 70 Anos – Um Canto que Conta

Cidade: Sobral (CE)

Linguagem: Música

Criaturas de Papel – Bricoleiros

Cidade: Trairí (CE)

Linguagem: Artes Cênicas

Os Campos de Concentração na História do Ceará

Cidades: Fortaleza, Eusébio, Maracanaú, Maranguape, Sobral, Quixadá, Quixeramobim, Ipu, Cariús, Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e Senador Pompeu (CE)

Linguagem: Literatura

Sobre o Ceará Criativo

O Ceará Criativo – Programa de Circulação e Difusão da Cultura e das Artes Cearenses é uma iniciativa do Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), em parceria com o Instituto BR, com apoio do Hub Cultural Porto Dragão – espaço da Rede Pública de Equipamentos Culturais do Ceará (Rece), gerido pelo Instituto Dragão do Mar (IDM). A correalização é da Quitanda Soluções Criativas e do Instituto IberoCulturas. O programa é viabilizado por meio da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura.

Desde sua criação, ele vem beneficiando dezenas de artistas por meio de ações voltadas à mobilidade artística. Até o momento, foram lançados cinco editais, promovendo a circulação da arte cearense nos âmbitos internacional, nacional e estadual.

Estruturado em três eixos – Plataforma de Formação, Plataforma de Negócios e Plataforma de Mobilidade – o programa oferece suporte estratégico que fortalece a cadeia criativa do estado. A iniciativa contempla diversas linguagens artísticas, ampliando o acesso à profissionalização e à difusão da produção artística.