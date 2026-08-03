14ª Caminhada pela Paz terá programação gratuita em Amparo

Já estão abertas as inscrições para a 14ª edição da Caminhada pela Paz, tradicional mobilização do Movimento Você e a Paz em Amparo (SP). Marcado para o dia 16 de agosto, com concentração na Praça Pádua Salles, o evento convida os moradores da região para um momento simbólico e inspirador de união e esperança. A participação é gratuita e as inscrições devem ser realizadas pelo site www.ypeunidospelapaz.com.br ou, presencialmente, nos locais credenciados.
Alinhada ao 16º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que visa promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a Ypê soma esforços nessa iniciativa com a comunidade de Amparo e região, convidando para a transformação rumo a uma sociedade mais consciente e solidária por meio de pequenas atitudes, do diálogo e da construção coletiva.
"O Movimento Você e a Paz segue com o propósito de inspirar reflexões sobre a importância da convivência pacífica, do respeito e da responsabilidade de cada um na construção de um futuro melhor. Ao mesmo tempo, mantemos vivo o legado de Divaldo Franco, idealizador desse movimento, dando continuidade à sua mensagem de paz, fraternidade e esperança. Acreditamos que a paz começa dentro de nós, se fortalece na comunidade e se multiplica quando cada pessoa faz sua parte. É uma alegria ver esse movimento crescer e fazer parte da história de Amparo", afirma Ana Maria Beira, idealizadora da Caminhada pela Paz em Amparo e sócia fundadora da Ypê, marca que há 14 anos promove o evento na cidade.
Realizado anualmente, o evento conta com a união de centenas de colaboradores da Ypê que se voluntariam e ajudam a escrever a história de todas as edições em Amparo/SP. Além da tradicional e tão aguardada caminhada pela Paz, o evento oferece diversas atrações com a participação de instituições parceiras, alunos do SEPI e do Coral Vozes da Ypê.
Em 2026, a expectativa é reunir novamente milhares de pessoas, celebrando a união e reforçando valores como empatia, solidariedade e respeito ao próximo, impactando mais de 200 mil habitantes.
O Movimento Você e a Paz em Amparo, edição 2026, é uma realização e patrocínio da Ypê com o apoio do Instituto Ana e Waldyr Beira, da Mansão do Caminho e da Prefeitura Municipal de Amparo.
Prestação de serviços e cuidados com a saúde
Um dos grandes e aguardados atrativos é a Estação Saúde, que oferecerá serviços médicos gratuitos. O espaço disponibilizará consultas com cardiologista e nutricionista, além de realizar exames de eletrocardiograma e bioimpedância.
Os visitantes também poderão participar da Estação Cuidar, com benefícios e iniciativas voltados à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida que integra assistência social, medicina da família e atendimento psicológico.
Atrações culturais e ambientais
Como participar
As inscrições são gratuitas e limitadas, e podem ser feitas até o dia 07 de agosto no site ypeunidospelapaz.com.br, ou presencialmente nos seguintes pontos de Amparo:
Serviço — 14ª Caminhada pela Paz – Movimento Você e a Paz
Data: 16 de agosto de 2026 (domingo)
Horário: a partir das 9h
Local: Praça Pádua Salles – Amparo (SP)
Inscrições: de 16 de julho a 7 de agosto, pelo site ypeunidospelapaz.com.br