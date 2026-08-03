14ª Caminhada pela Paz terá programação gratuita em Amparo

Já estão abertas as inscrições para a 14ª edição da Caminhada pela Paz, tradicional mobilização do Movimento Você e a Paz em Amparo (SP). Marcado para o dia 16 de agosto, com concentração na Praça Pádua Salles, o evento convida os moradores da região para um momento simbólico e inspirador de união e esperança. A participação é gratuita e as inscrições devem ser realizadas pelo site www.ypeunidospelapaz.com.br ou, presencialmente, nos locais credenciados.

Alinhada ao 16º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que visa promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a Ypê soma esforços nessa iniciativa com a comunidade de Amparo e região, convidando para a transformação rumo a uma sociedade mais consciente e solidária por meio de pequenas atitudes, do diálogo e da construção coletiva.

"O Movimento Você e a Paz segue com o propósito de inspirar reflexões sobre a importância da convivência pacífica, do respeito e da responsabilidade de cada um na construção de um futuro melhor. Ao mesmo tempo, mantemos vivo o legado de Divaldo Franco, idealizador desse movimento, dando continuidade à sua mensagem de paz, fraternidade e esperança. Acreditamos que a paz começa dentro de nós, se fortalece na comunidade e se multiplica quando cada pessoa faz sua parte. É uma alegria ver esse movimento crescer e fazer parte da história de Amparo", afirma Ana Maria Beira, idealizadora da Caminhada pela Paz em Amparo e sócia fundadora da Ypê, marca que há 14 anos promove o evento na cidade.

Realizado anualmente, o evento conta com a união de centenas de colaboradores da Ypê que se voluntariam e ajudam a escrever a história de todas as edições em Amparo/SP. Além da tradicional e tão aguardada caminhada pela Paz, o evento oferece diversas atrações com a participação de instituições parceiras, alunos do SEPI e do Coral Vozes da Ypê.

Em 2026, a expectativa é reunir novamente milhares de pessoas, celebrando a união e reforçando valores como empatia, solidariedade e respeito ao próximo, impactando mais de 200 mil habitantes.

O Movimento Você e a Paz em Amparo, edição 2026, é uma realização e patrocínio da Ypê com o apoio do Instituto Ana e Waldyr Beira, da Mansão do Caminho e da Prefeitura Municipal de Amparo.

Prestação de serviços e cuidados com a saúde

Um dos grandes e aguardados atrativos é a Estação Saúde, que oferecerá serviços médicos gratuitos. O espaço disponibilizará consultas com cardiologista e nutricionista, além de realizar exames de eletrocardiograma e bioimpedância.

Os visitantes também poderão participar da Estação Cuidar, com benefícios e iniciativas voltados à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida que integra assistência social, medicina da família e atendimento psicológico.

Atrações culturais e ambientais

Apresentações de Corais: os corais Vozes da Ypê e do Serviço Espírita de Proteção à Infância (SEPI) farão apresentações especiais, unindo música e mensagens de esperança.

os corais Vozes da Ypê e do Serviço Espírita de Proteção à Infância (SEPI) farão apresentações especiais, unindo música e mensagens de esperança. Estação Natureza: com foco na conscientização ambiental, o espaço fará a distribuição gratuita de mudas de kalanchoê aos participantes.

com foco na conscientização ambiental, o espaço fará a distribuição gratuita de mudas de kalanchoê aos participantes. Exposição do SEPI: uma amostra artística preparada especialmente para a data por crianças e adolescentes com muito carinho e dedicação.

uma amostra artística preparada especialmente para a data por crianças e adolescentes com muito carinho e dedicação. Espaço Foto Memória: um espaço para registrar momentos, reencontros e histórias que atravessam as edições do Movimento Você e a Paz, fortalecendo, a cada passo, nossa caminhada por um futuro mais pacífico.

Como participar

As inscrições são gratuitas e limitadas, e podem ser feitas até o dia 07 de agosto no site ypeunidospelapaz.com.br, ou presencialmente nos seguintes pontos de Amparo:

SEPI – Rua Dep. Narciso Pieroni, 565 – Jardim Santana, Amparo (SP);

Rua Dep. Narciso Pieroni, 565 – Jardim Santana, Amparo (SP); Recepção Ypê – Avenida Waldyr Beira, 1.000 – Jardim Figueira, Amparo (SP);

Avenida Waldyr Beira, 1.000 – Jardim Figueira, Amparo (SP); Recepção TIX – Avenida Waldyr Beira, 600 – Sala 1, Jardim Figueira, Amparo (SP);

Avenida Waldyr Beira, 600 – Sala 1, Jardim Figueira, Amparo (SP); Academia ProCorpo – Rua Antônio Prado, 134 – Centro, Amparo (SP);

Rua Antônio Prado, 134 – Centro, Amparo (SP); Prefeitura Municipal de Amparo – Avenida Bernardino de Campos, 705 – Centro, Amparo (SP).

Serviço — 14ª Caminhada pela Paz – Movimento Você e a Paz

Data: 16 de agosto de 2026 (domingo)

Horário: a partir das 9h

Local: Praça Pádua Salles – Amparo (SP)

Inscrições: de 16 de julho a 7 de agosto, pelo site ypeunidospelapaz.com.br