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Bio Extratus celebra 35 anos com projeção no Cristo Redentor

No dia 5 de agosto, o Rio de Janeiro será palco de uma projeção especial em homenagem aos 35 anos da Bio Extratus. A ação marca a celebração da tra...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/07/2026 às 14h10
Bio Extratus celebra 35 anos com projeção no Cristo Redentor
Foto divulgação

No dia 5 de agosto, o Santuário Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, será palco de uma projeção especial em homenagem aos 35 anos da Bio Extratus. A ação marca a celebração da trajetória da empresa mineira, referência nacional no desenvolvimento de cosméticos naturais para cabelos e cuidados pessoais, e simboliza o início de uma parceria institucional com o Santuário, voltada ao apoio de iniciativas sociais, ambientais e de capacitação profissional.

A projeção será realizada no monumento, um dos principais cartões-postais do Brasil, reunindo convidados, distribuidores, varejistas, parceiros comerciais e representantes da empresa para celebrar a história da marca e apresentar uma nova fase de atuação voltada à geração de impacto social.

A homenagem acontece em um momento de expansão da Bio Extratus. Em 2026, a empresa inaugurou uma nova unidade fabril para ampliar sua capacidade produtiva, aumentar a eficiência operacional e atender ao crescimento da demanda. A expectativa é registrar expansão de aproximadamente 20% até o fim do ano, impulsionada pelos investimentos industriais e pelo fortalecimento do portfólio de produtos.

"A celebração no Cristo Redentor simboliza um novo momento na relação entre a Bio Extratus e o Santuário. A partir dessa parceria, passamos a apoiar projetos sociais e ambientais, como o Projeto Banho de Amor, cursos profissionalizantes para formação de cabeleireiros, iniciativas de educação ambiental e outras ações voltadas ao cuidado com as pessoas", afirma Thiana Gomes, diretora de Marketing da Bio Extratus.

Segundo a executiva, a iniciativa reforça valores compartilhados entre as instituições.

"Encontramos no Santuário valores que fazem parte da nossa história: o cuidado com as pessoas, a promoção da dignidade e o compromisso com a sustentabilidade. Queremos que essa parceria deixe um legado que vá além da celebração dos nossos 35 anos", completa.

Parceria amplia atuação social

Além da homenagem comemorativa, a parceria prevê o desenvolvimento de projetos de impacto social, educação ambiental e qualificação profissional, fortalecendo ações voltadas ao bem-estar das comunidades e à promoção da sustentabilidade.

A celebração também reunirá colaboradores, distribuidores, varejistas e parceiros comerciais de diferentes regiões do país, reforçando o relacionamento construído pela Bio Extratus ao longo de sua trajetória com os diversos segmentos da cadeia de beleza.

"A escolha do Cristo Redentor representa um momento de reconhecimento da nossa trajetória e dos valores que construíram a empresa ao longo dessas mais de três décadas. Também é uma oportunidade de celebrar ao lado das pessoas e empresas que fizeram parte dessa história e reafirmar nosso compromisso com um crescimento sustentável, baseado em inovação, responsabilidade socioambiental e relações de longo prazo", ressalta Thiana Gomes.

Sobre a Bio Extratus

Fundada em Minas Gerais, em 1991, a Bio Extratus é uma empresa brasileira especializada no desenvolvimento de cosméticos naturais para cabelos, corpo e pele. A companhia alia ativos naturais, pesquisa científica e tecnologia para criar produtos de alta performance, com presença consolidada em perfumarias, redes especializadas, farmácias, supermercados e mercados internacionais. Nos últimos anos, acelerou seus investimentos em inovação, expansão industrial e desenvolvimento de novas categorias, mantendo o cuidado capilar como principal eixo estratégico de crescimento.

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