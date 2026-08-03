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Brigada Militar apreende bloqueadores de sinal avaliados em R$ 200 mil na ERS-324

Equipamentos são usados para dificultar o rastreamento de veículos e cargas, reforçando a importância da fiscalização nas rodovias gaúchas

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Brigada Militar
03/08/2026 às 15h17
Brigada Militar apreende bloqueadores de sinal avaliados em R$ 200 mil na ERS-324
Foto de Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar | Divulgação

Uma operação do Comando Rodoviário da Brigada Militar resultou na apreensão de cinco bloqueadores de sinal na madrugada de domingo (2), na ERS-324, em Nonoai, no Norte do Rio Grande do Sul.

Os equipamentos foram encontrados durante a abordagem a um ônibus com placas de Farroupilha, que havia saído do Paraguai com destino ao município de Guaporé. Avaliados em cerca de R$ 200 mil, os dispositivos têm capacidade para bloquear sinais de rastreamento e comunicação, dificultando a localização de veículos, cargas e até ações das forças de segurança.

A apreensão é considerada de grande importância por impedir que esse tipo de equipamento chegue às mãos de organizações criminosas, onde costuma ser utilizado em roubos de cargas e furtos de veículos. Todo o material foi recolhido e encaminhado para os procedimentos legais.

A ocorrência foi atendida pelo 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, que segue intensificando as ações de fiscalização nas rodovias estaduais para combater o transporte de materiais ilícitos e reforçar a segurança da população.

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