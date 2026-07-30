Quinta, 30 de Julho de 2026
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Mais de 510 mil imóveis ainda estão sem luz no Rio

Estação meteorológica do Galeão registrou ventos de até 105 km/h

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/07/2026 às 08h38
Mais de 510 mil imóveis ainda estão sem luz no Rio
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Mais de 510 mil imóveis do Rio de Janeiro continuam sem energia elétrica, desde o vendaval que atingiu o estado na tarde desta quarta-feira (29), com ventos que chegaram a atingir mais de 100 quilômetros por hora (km/h) na capital fluminense. De acordo com a concessionária Light, 44 árvores caíram sobre a rede elétrica e cortaram o abastecimento de 370 mil clientes.

A ventania provocou também cinco desabamentos no estado, entre eles um muro na zona sul da cidade do Rio, que deixou dois mortos. De acordo com nota divulgada na noite de quarta-feira, pela Secretaria Estadual de Defesa Civil, bombeiros tiveram que resgatar 31 pessoas. Na estação meteorológica do Galeão, foram registrados ventos de até 105 km/h. Foram ainda feitas buscas para localizar uma pessoa que teria desaparecido no litoral de Angra dos Reis, na localidade de Mambucaba.

Áreas mais afetadas

Entre os bairros mais afetados pela falta de luz na manhã desta quinta-feira (30) estão Campo Grande, Bangu, Anchieta, Tijuca, Catumbi, Jacarepaguá, Santa Cruz e Recreio dos Bandeirantes. A Light informou que suas equipes estão mobilizadas, com a prioridade de normalizar o serviço para os clientes afetados o mais rapidamente possível.

Já a concessionária Enel informou que 142 mil imóveis continuavam sem fornecimento de energia na manhã de hoje. A empresa destacou que na região sul do estado, especialmente em Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, dezenas de árvores caíram sobre ruas e rodovias, danificando a rede elétrica e bloqueando o acesso das equipes a diferentes pontos de atendimento.

Durante o vendaval, houve desligamentos, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), na rede de distribuição e transmissão a partir das 15h57, impactando a área do Rio. As cargas foram 100% normalizadas às 17h35, de acordo com o ONS.

Além disso, vários sistemas de transporte foram afetados pelos fortes ventos, como os Aeroportos Santos Dumont e o Internacional Tom Jobim (Galeão), o metrô carioca e os trens do Grande Rio.

De acordo com a concessionária TrensRJ, que opera o sistema ferroviário da região metropolitana, os ventos impactaram dois ramais, com a circulação de trens suspensas em alguns trechos de Japeri (entre Comendador Soares e Japeri, incluindo a extensão Paracambi) e a necessidade de troca de composição na estação Campos Elíseos, para quem circula entre Gramacho e Saracuruna, no ramal Saracuruna.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Fotos: Reprodução LA+)
Atualização Há 10 minutos

Erval Seco atualiza balanço e confirma 118 residências atingidas por granizo

Novo levantamento aponta aumento no número de imóveis danificados; campanha de arrecadação de donativos segue em andamento

 (Foto: Assessoria de Comunicação / Prefeitura de Três Passos)
Alerta Climático Há 2 horas

Três Passos decreta Situação de Emergência Nível II após danos causados por evento climático

Medida foi adotada após laudos técnicos apontarem prejuízos expressivos em áreas produtivas, habitacionais, ambientais e de infraestrutura rural do município.
Geral Há 11 horas

Ventos provocam danos na Costa Verde e na região serrana do RJ

Pescador está desaparecido em Angra dos Reis

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 14 horas

Rio de Janeiro tem duas mortes e um desaparecido depois de ventania

Estado registrou quedas de árvores e desabamentos nesta quinta-feira
Geral Há 15 horas

Defesa Civil reconhece situação de emergência em duas cidades gaúchas

São Sebastião do Caí e Feliz foram atingidas pelas fortes chuvas

Tenente Portela, RS
19°
Chuvas esparsas
Mín. 15° Máx. 26°
19° Sensação
1.93 km/h Vento
88% Umidade
56% (0.5mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
18h05 Pôr do sol
Sexta
27° 17°
Sábado
27° 16°
Domingo
23° 15°
Segunda
18° 15°
Terça
21° 14°
Últimas notícias
Atualização Há 7 minutos

Erval Seco atualiza balanço e confirma 118 residências atingidas por granizo
Eleições 2026 Há 14 minutos

Confira os mesários nomeados para as Eleições Gerais 2026 em Bom Progresso
Esporte Há 20 minutos

Inter empata com o Flamengo por 1 a 1
Esporte Há 32 minutos

Sem jogar, Grêmio entra na zona de rebaixamento do Brasileirão
Esportes Há 44 minutos

Do rental kart à Fórmula Vee: como começar no automobilismo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Heróis da Lama
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 -0,82%
Euro
R$ 5,83 -0,58%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,529,46 +2,43%
Ibovespa
174,840,77 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 3037 (28/07/26)
02
11
22
30
51
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7078 (29/07/26)
16
31
55
66
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3748 (29/07/26)
01
04
05
06
08
09
11
13
14
15
17
19
20
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2956 (29/07/26)
08
18
22
23
30
31
32
42
43
49
59
63
64
66
69
75
78
80
84
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2989 (29/07/26)
13
22
36
44
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias