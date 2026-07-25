Votação da Consulta Popular termina neste domingo e definirá novos investimentos para a Região Celeiro

Consulta Popular é uma oportunidade para a Região Celeiro definir onde serão aplicados novos recursos estaduais (Foto: Divulgação | SECOM-RS)

A votação da Consulta Popular 2026/2027 segue aberta até o domingo (26/7), oferecendo à população a oportunidade de escolher quais projetos receberão novos investimentos do Governo do Estado na Região Celeiro. Podem participar pessoas com título cadastrado no Rio Grande do Sul e conta GOV.

O voto pode ser registrado pelo portal da Consulta Popular ou pelo WhatsApp (51) 3210-3939. Pelo aplicativo de mensagens, basta iniciar o atendimento enviando a frase “quero votar na Consulta Popular”. Cada participante poderá escolher apenas uma das quatro propostas que integram a cédula regional.

Conforme a parcial divulgada na sexta-feira (24/7), a Consulta Popular contabilizava 4.708 votos nos municípios que integram o Corede Celeiro. O número representa 4,16% dos 112.988 eleitores da região. A mobilização ainda está distante do resultado alcançado na edição passada, quando foram registrados 12.209 votos.

Além de representar um instrumento de participação direta da sociedade, a Consulta Popular é uma oportunidade para a Região Celeiro definir onde serão aplicados novos recursos estaduais. Nesta edição, as alternativas submetidas à votação abrangem as áreas de Justiça e Direitos Humanos, Defesa Civil, Turismo e Agricultura – contemplando demandas consideradas estratégicas para o desenvolvimento regional.

As duas propostas mais votadas serão contempladas. A primeira colocada receberá R$ 1.234.285,72, equivalente a 60% dos recursos disponibilizados para a região, enquanto a segunda terá R$ 822.857,14, correspondentes aos 40% restantes. Juntas, as iniciativas representarão investimento de R$ 2.057.142,86.

Critérios para os municípios

O Corede Celeiro também estabeleceu regras para definir a participação dos municípios na distribuição dos recursos. Para estar habilitado a receber investimentos, cada Município deverá alcançar na votação o equivalente a pelo menos 1% do seu contingente de eleitores.

Nos projetos de caráter municipal que forem eleitos, o montante será dividido igualmente entre os municípios que atingirem o índice mínimo estabelecido. Caso alguma prefeitura habilitada não apresente projeto à respectiva secretaria estadual, o valor inicialmente destinado a ela será redistribuído entre os três municípios que obtiverem a maior votação proporcional.

Participação popular

Instituída em 1998, a Consulta Popular é um instrumento que permite à sociedade participar diretamente da definição das prioridades regionais que serão contempladas com parte dos recursos previstos no orçamento do Estado.

O processo é coordenado pela Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão, em parceria com os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes). A iniciativa envolve diferentes etapas, desde a apresentação de propostas pela população e a realização de assembleias regionais até a votação popular e a posterior execução dos projetos selecionados.

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