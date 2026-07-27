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Serginho Moto Sport reúne motociclistas em tradicional Moto Almoço e inaugura ampliação da loja em Tenente Portela

O evento promoveu integração entre participantes de diversos municípios e marcou a entrega de um novo espaço para melhor atender clientes e visitantes

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
27/07/2026 às 13h58 Atualizada em 27/07/2026 às 14h01
Serginho Moto Sport reúne motociclistas em tradicional Moto Almoço e inaugura ampliação da loja em Tenente Portela
(Foto: Captura / Redes Sociais / Serginho Moto Sport – Concessionária Suzuki)

A Serginho Moto Sport – Concessionária Suzuki promoveu neste domingo (26) mais uma edição do tradicional Moto Almoço, encontro que já faz parte do calendário anual da empresa e reúne motociclistas de diferentes municípios da região. O evento ocorreu em frente a loja na Avenida Redenção, em Tenente Portela, proporcionando um ambiente de confraternização e fortalecimento dos laços entre os apaixonados pelo motociclismo.

Durante a programação, participantes de diversas localidades prestigiaram as atividades organizadas pela empresa, em um momento voltado à convivência, integração e troca de experiências entre os motociclistas. O encontro reforçou o espírito de união que caracteriza a comunidade motociclística regional.

Além da realização do Moto Almoço, a data também foi marcada por um importante passo no desenvolvimento da empresa. A Serginho Moto Sport inaugurou a ampliação de sua loja, passando a contar com uma estrutura mais ampla e preparada para oferecer melhores condições de atendimento aos clientes e visitantes.

A realização do evento, aliada ao investimento na expansão do empreendimento, demonstra o compromisso da Serginho Moto Sport com seus clientes e com o fortalecimento do motociclismo na região. A iniciativa une uma tradição já consolidada entre os motociclistas ao investimento em um espaço moderno e mais espaçoso, voltado a oferecer ainda mais qualidade no atendimento e na recepção do público.

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