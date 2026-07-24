Dr. Jalmo Fornari ministra palestra sobre a importância da leitura na Casa das Gurias do Yucumã

Na manhã desta sexta-feira, 24 de julho de 2026, o jornalista Dr. Jalmo Fornari esteve na Casa das Gurias do Yucumã – Gurias do Flamengo, em Tenente Portela, onde ministrou uma palestra voltada à valorização da leitura e ao incentivo ao hábito de ler. A atividade foi realizada a convite de Ildo Scapini, diretor das Gurias do Flamengo, que convidou Jalmo para compartilhar sua experiência e conversar com as participantes sobre a importância da leitura.



Durante o encontro, Jalmo destacou a leitura como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento pessoal, intelectual e profissional. Em sua abordagem, ressaltou que o hábito de ler amplia o conhecimento, fortalece o senso crítico, estimula a criatividade e contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para os desafios da vida.



Além de falar sobre os benefícios da leitura, o jornalista também compartilhou um pouco de sua trajetória como escritor. Autor de seis livros, Jalmo apresentou suas obras às participantes, relatando como surgiu o interesse pela escrita e a experiência de transformar conhecimento e vivências em publicações. O momento proporcionou uma troca de experiências e serviu como incentivo para que as jovens descubram, por meio da leitura e da escrita, novas possibilidades de aprendizado e crescimento.



A palestra reforçou a importância de cultivar o hábito da leitura desde cedo, evidenciando que cada livro representa uma oportunidade de adquirir conhecimento, desenvolver novas perspectivas e ampliar os horizontes para o futuro. Ao final da atividade, Dr. Jalmo Fornari agradeceu o convite de Ildo Scapini e a receptividade da equipe e das participantes, destacando a satisfação em contribuir com um momento de incentivo à educação e à formação de novos leitores.

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