Granizo atinge Erval Seco e deixa 51 residências danificadas

A forte chuva de granizo que atingiu Erval Seco na noite desta terça-feira (28) provocou danos em dezenas de residências e mobilizou uma força-tarefa da Prefeitura e da Defesa Civil Municipal. O temporal começou por volta das 20h e teve duração entre 10 e 15 minutos.

Conforme a Defesa Civil, 51 residências já foram contabilizadas com danos, após o recebimento dos pedidos de auxílio das famílias atingidas. Os maiores prejuízos foram registrados nas comunidades do interior, onde, em muitos imóveis, o granizo comprometeu totalmente a cobertura das casas, provocando infiltrações e danos em forros, móveis e eletrodomésticos.

Apesar dos prejuízos materiais, não houve registro de feridos.

Ainda durante a noite, a Administração Municipal instalou um comitê de atendimento junto à Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, reunindo equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Obras e da Secretaria da Agricultura para coordenar as ações de assistência.

Enquanto parte das equipes percorreu as localidades distribuindo lonas e prestando atendimento às famílias, outra permaneceu na Secretaria da Agricultura para receber as ocorrências e organizar os chamados. A entrega do material foi realizada de forma preventiva devido à previsão de novas chuvas para a região.

A Defesa Civil segue monitorando a situação e orienta que moradores com residências atingidas e que ainda necessitam de auxílio entrem em contato pelos telefones (55) 99602-6396 ou (55) 99964-9797.