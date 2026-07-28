VIVA auxilia escolas no uso de tecnologia educacional

A adoção de tecnologias educacionais nas escolas envolve desafios que vão além da aquisição de equipamentos. Para que esses recursos contribuam efetivamente para o processo de ensino e aprendizagem, especialistas apontam a importância de planejamento, formação de professores e estratégias de implementação alinhadas aos objetivos pedagógicos de cada instituição.

Essa discussão tem sido destacada por organismos internacionais. O Global Education Monitoring Report 2023, publicado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), ressalta que a utilização de tecnologias na educação deve estar integrada ao contexto pedagógico e ser orientada por evidências, considerando as necessidades de alunos, professores e instituições de ensino.

A preparação dos educadores também é apontada como um fator determinante para a integração desses recursos ao ambiente escolar. O ICT Competency Framework for Teachers, também desenvolvido pela UNESCO, destaca que a formação docente é fundamental para que as tecnologias sejam utilizadas de forma planejada, contribuindo para práticas pedagógicas mais significativas e para o desenvolvimento das competências digitais dos estudantes.

Nesse contexto, a VIVA Inteligência Educacional atua junto às instituições de ensino oferecendo consultoria especializada para o planejamento de projetos educacionais, formação de professores e acompanhamento pedagógico durante a implementação das soluções. O trabalho considera aspectos como infraestrutura, objetivos pedagógicos e realidade de cada escola antes da definição das tecnologias que serão incorporadas ao processo de ensino.

Além da etapa de implantação, a empresa acompanha a aplicação das soluções em sala de aula, apoiando gestores e educadores na utilização de recursos voltados à robótica educacional, pensamento computacional, programação, cultura maker, fabricação digital e inteligência artificial aplicada à educação.

Segundo Danilo Nogueira, técnico educacional da VIVA Inteligência Educacional, a implementação de tecnologias educacionais depende de um processo estruturado para que os recursos façam sentido dentro da rotina escolar. "A tecnologia é uma ferramenta importante, mas seu impacto está diretamente relacionado à forma como é integrada ao planejamento pedagógico. A formação dos professores e o acompanhamento das escolas fazem parte desse processo, permitindo que as soluções sejam utilizadas de maneira alinhada aos objetivos de aprendizagem", afirma.

Ao atuar desde o planejamento até o acompanhamento pedagógico, a VIVA busca apoiar instituições de ensino na implementação de tecnologias educacionais de forma estruturada, contribuindo para que esses recursos sejam incorporados às práticas pedagógicas de acordo com a realidade e os objetivos de cada escola.