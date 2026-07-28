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Comissão aprova soldadinho-do-araripe como ave-símbolo da Chapada do Araripe

A proposta aprovada também estabelece diretrizes para a preservação da espécie

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
28/07/2026 às 14h55

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, em 15 de julho, o Projeto de Lei 3332/24, que reconhece oficialmente o soldadinho-do-araripe como ave-símbolo da Chapada do Araripe.

O soldadinho-do-araripe (Antilophia bokermanni) é uma ave endêmica do Ceará e ocorre apenas na Chapada do Araripe. A espécie é considerada criticamente em perigo de extinção devido à perda de habitat provocada pela expansão urbana e agropecuária, além do risco decorrente dos incêndios florestais e das secas severas.

Proteção
A proposta aprovada também estabelece diretrizes para a preservação da espécie. O objetivo é proibir práticas que coloquem em risco a função ecológica dessa espécie ou provoquem a extinção de espécies locais.

Como foi analisada em caráter conclusivo, a proposta poderá seguir para o Senado, salvo se houver recurso para análise no Plenário da Câmara. Para virar lei, a versão final do texto precisa ser aprovada pelas duas Casas.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Salvaguardas
A relatora da proposta, deputada Lídice da Mata (PSB-BA), recomendou a aprovação. “O soldadinho-do-araripe é uma espécie endêmica e extremamente vulnerável, que depende de oásis úmidos encravados no semiárido da Caatinga”, disse.

Autor da proposta, o deputado licenciado José Guimarães (PT-CE) afirmou que o projeto procura criar salvaguardas para a ave. A ideia é que ela atue como “espécie bandeira”, gerando benefícios ecológicos para toda a biodiversidade da região.

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