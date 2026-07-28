Iniciativa reduz CAC para US$ 72 na automação industrial B2B

Uma iniciativa recente no setor industrial brasileiro trouxe evidências concretas de que estratégias estruturadas de marketing B2B podem reduzir de forma significativa o custo de aquisição de clientes (CAC). O caso envolve uma empresa do segmento de automação industrial, sediada em Americana, interior de São Paulo, que, a partir da integração entre tráfego pago, ativos digitais e processos de gestão comercial, o projeto alcançou um CAC de R$ 384 (ou menos de US$ 72), valor muito abaixo das médias normalmente observadas no mercado B2B.

No mercado B2B, diferentemente do mercado B2C, o processo de compra tende a ser mais racional, envolver múltiplos decisores e ciclos de venda mais longos. Nesse contexto, o marketing B2B tem como objetivo apoiar a jornada de compra com informação qualificada, geração de demanda e alinhamento entre marketing e vendas, reduzindo ineficiências e desperdícios ao longo do processo comercial.

Estratégia com controle de leads, qualificação e taxa de conversão

No estudo de caso, a estratégia foi estruturada de forma integrada pela Idônea Comunicação, agência responsável pelo projeto. A operação combinou campanhas de Google Ads voltadas a buscas técnicas, landing pages otimizadas para conversão, fluxos de nutrição automatizada por meio do RD Station e a utilização de um CRM de vendas para acompanhamento de oportunidades em todas as etapas do funil. Esse desenho permitiu maior controle sobre a origem dos leads, sua qualificação e a taxa de conversão em clientes efetivos.

O resultado chama atenção quando comparado a dados de mercado. Segundo levantamento publicado pela Userpilot, o custo médio de aquisição de clientes em empresas B2B supera US$ 500, o que, em conversão aproximada, representa mais de R$ 2.800 por cliente, dependendo do setor e do modelo de negócio.

Marketing e vendas precisam "conversar"

Estudos da HubSpot também indicam que a falta de integração entre marketing e vendas pode elevar o CAC em até 30%, enquanto empresas com processos bem alinhados tendem a reduzir custos de aquisição de forma consistente.

Para Marcelo Santos, diretor da Idônea Comunicação, o fator determinante está na maturidade do processo. "O marketing B2B deixa de ser um centro de custo quando passa a ser tratado como parte estruturante da estratégia comercial, com métricas claras, tecnologia adequada e integração real com a área de vendas", afirma. Em outra análise, o executivo observa que "a redução do CAC não é resultado de uma ação isolada, mas da combinação entre dados, automação e decisões orientadas por indicadores confiáveis".

Marketing de conteúdo é quase uma unanimidade

Segundo levantamento de estatísticas de marketing B2B compilado recentemente pelo DemandSage, 91% dos profissionais de marketing B2B utilizam marketing de conteúdo como parte de suas estratégias, enquanto cerca de 89% dos compradores B2B realizam pesquisas online antes de concluir uma compra, demonstrando o peso crescente dos recursos digitais no processo de decisão corporativa. Esses números estão organizados em um relatório atualizado com as principais tendências do setor em 2026.

"O caso da indústria de automação evidencia que, em mercados cada vez mais competitivos, a adoção de estratégias profissionais de marketing B2B tende a ser menos uma opção e mais um requisito para empresas que buscam crescimento sustentável, previsibilidade comercial e redução consistente dos custos de aquisição de clientes", frisa Marcelo.