Identificado o ciclista que morreu após acidente em Coronel Bicaco

Foi identificado como João Orides Nunes da Silva, de 77 anos, o ciclista que morreu em um acidente de trânsito registrado na noite de domingo (26), na ERS-317, em Coronel Bicaco.
A ocorrência aconteceu por volta das 19h, no quilômetro 48 da rodovia, e envolveu a bicicleta conduzida pela vítima e um automóvel Volkswagen Nivus.
Com a força do impacto, o carro saiu da pista e parou às margens da rodovia, enquanto a bicicleta ficou completamente destruída.
João Orides Nunes da Silva não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.
Os atos fúnebres são realizados na antiga Igreja Só o Senhor é Deus, no Bairro Faxinal. O sepultamento está previsto para as 16h desta segunda-feira (27), no Cemitério Municipal de Coronel Bicaco.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.