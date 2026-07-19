Domingo, 19 de Julho de 2026
17°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

APPATA suspende resgates de animais por falta de recursos para custear atendimentos veterinários

Decisão foi motivada pelo acúmulo de despesas ainda não quitadas

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
19/07/2026 às 15h37 Atualizada em 19/07/2026 às 15h48
APPATA suspende resgates de animais por falta de recursos para custear atendimentos veterinários
Todo o trabalho da associação é desenvolvido por voluntários (Foto: Divulgação | APPATA)

A Associação Portelense de Proteção Auxílio e Tratamento aos Animais (APPATA) suspendeu temporariamente o resgate de cães e gatos. A decisão foi motivada pelo acúmulo de despesas ainda não quitadas com clínicas veterinárias – situação que compromete o caixa da entidade e impede a abertura de novos atendimentos até a regularização dos pagamentos.

Segundo a associação, o elevado número de casos em aberto resultou em dívidas com as clínicas responsáveis pelos atendimentos. A medida busca reorganizar as finanças para garantir o pagamento dos serviços já prestados e formar uma reserva destinada aos próximos resgates.

A APPATA explica que cada animal acolhido gera uma série de despesas assumidas integralmente pela entidade. O atendimento inclui consultas, exames, medicamentos, cirurgias e tratamentos ortopédicos, alimentação e diárias em clínicas veterinárias até a recuperação completa e liberação para adoção.

A manutenção da associação depende, principalmente, de doações espontâneas da comunidade e de ações beneficentes, como rifas, brechós e campanhas de PIX premiado. A entidade também recebe recursos do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), porém esses valores possuem destinação específica e podem ser aplicados apenas na compra de determinados medicamentos e ração.

Sem sede própria ou abrigo, a APPATA encaminha os cães ou gatos resgatados às clínicas veterinárias quando necessitam de tratamento. Após a alta médica, eles seguem para lares temporários enquanto aguardam adoção definitiva. A divulgação dos animais começa ainda durante o período de recuperação e é intensificada quando estão aptos a deixar a clínica.

Conforme a entidade, filhotes e cães adultos de pequeno porte costumam encontrar novos lares com rapidez. Já cães adultos de médio e grande porte, além dos idosos, enfrentam maior dificuldade para adoção. Entre os felinos, a procura é mais elevada, especialmente por filhotes, que normalmente são adotados em menos de 24 horas.

Fundada em junho de 2020, a APPATA contabiliza cerca de 230 fichas de atendimento por ano. Cada registro pode representar o resgate de um único animal ou de ninhadas inteiras, o que amplia significativamente os custos assumidos.

Todo o trabalho é desenvolvido por voluntários. A diretoria reúne 11 integrantes, responsáveis pela administração da entidade, acompanhamento dos atendimentos, prestação de contas, pagamentos e gerenciamento das redes sociais. Um segundo grupo, formado por cerca de 20 pessoas, atua nos resgates, oferece lares temporários e auxilia nas ações de arrecadação. Outros 112 colaboradores apoiam a causa por meio de divulgações, campanhas e doações.

A associação destaca que nenhum dos integrantes recebe remuneração. Todos exercem atividades profissionais em outras áreas e dedicam parte do tempo livre ao trabalho voluntário. Pessoas interessadas em integrar a equipe podem entrar em contato pelo perfil oficial da APPATA no Instagram.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Reunião com o governador Eduardo Leite realizada na manhã deste domingo (19/7) (Foto: Maurício Tonetto | SECOM-RS)
Clima Há 17 minutos

Volume de chuva no RS deve ser menor do que o esperado, aponta Defesa Civil

Frente fria que vinha da Argentina perdeu intensidade ao passar pela Fronteira

 Documento padroniza a atuação das delegacias em todo o Rio Grande do Sul (Foto: Diones Roberto Becker)
Polícia Civil Há 1 dia

Com mais de 150 casos de desaparecimento em aberto, RS adota novo protocolo para buscas

Maior concentração de desaparecidos está nas faixas etárias de 12 a 17 anos e entre menores de 12 anos

 Pelo menos 16 municípios reportaram algum tipo de prejuízo em razão da chuva e do vento no Rio Grande do Sul nas últimas 24 horas (Foto: Divulgação | PRF)
Levantamento Há 1 dia

Mais de 15 municípios já registram danos em razão do vento ou da chuva no RS

Santa Vitória do Palmar registrou o maior volume de chuva durante a madrugada

(Foto: Jornal Província)
Reconhecimento Há 2 dias

Dr. Jalmo Fornari será homenageado com a Comenda de Honra ao Mérito de Tenente Portela

Jornalista, advogado e ex-vereador foi escolhido por unanimidade para receber uma das mais importantes honrarias do município, em reconhecimento à sua trajetória e aos serviços prestados à comunidade

 Justiça condenou o motorista, o proprietário do caminhão envolvido e o Município de Constantina pela tragédia registrada em julho de 2022 na BR-386 (Foto: Eduardo Cardozo | Rádio Minuano FM)
Decisão Há 3 dias

Justiça condena réus por acidente que matou pacientes a caminho de Tenente Portela

Decisão foi proferida na terça-feira (14/7)

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 28°
24° Sensação
3.02 km/h Vento
63% Umidade
98% (0.48mm) Chance chuva
07h22 Nascer do sol
17h59 Pôr do sol
Segunda
29° 16°
Terça
22° 17°
Quarta
17° 14°
Quinta
19° 12°
Sexta
21° 10°
Últimas notícias
Tenente Portela Há 11 minutos

APPATA suspende resgates de animais por falta de recursos para custear atendimentos veterinários
Clima Há 16 minutos

Volume de chuva no RS deve ser menor do que o esperado, aponta Defesa Civil
Esportes Há 18 minutos

Após veto, campeão mundial é liberado e viaja para ver final da Copa
Geral Há 54 minutos

Tempo seco intensifica risco de queimadas no interior paulista
Educação Há 54 minutos

Redes de educação devem enviar dados sobre equidade ao MEC até quarta

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 +0,03%
Euro
R$ 5,84 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 348,398,08 +0,25%
Ibovespa
173,714,08 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 3032 (16/07/26)
08
12
23
27
42
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 7068 (17/07/26)
06
16
39
69
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3738 (17/07/26)
02
03
04
05
07
08
10
11
13
14
17
18
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2951 (17/07/26)
07
08
10
12
13
14
16
17
33
34
37
39
44
46
48
56
61
62
80
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2984 (17/07/26)
02
06
11
12
27
37
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias