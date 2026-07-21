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Tenente Portela entregará sua principal honraria a quatro personalidades

Segunda edição da Comenda Monsenhor Albino Ângelo Busato será realizada durante a sessão solene dos 71 anos do Município

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Ascom Tenente Portela
21/07/2026 às 11h05
Tenente Portela entregará sua principal honraria a quatro personalidades
(Foto: Divulgação)

A Administração Municipal e a Câmara de Vereadores de Tenente Portela realizarão, no dia 10 de agosto, a segunda edição da Comenda Monsenhor Albino Ângelo Busato, principal honraria concedida pelo Município. A outorga ocorrerá às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, durante a sessão solene alusiva aos 71 anos de emancipação político-administrativa de Tenente Portela.

Instituída pela Lei Municipal nº 3.067, de 7 de julho de 2025, a comenda reconhece personalidades que, por meio de sua atuação profissional, comunitária, política, empresarial ou social, contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento do Município. Nesta edição, serão homenageados Romário Rosa Lopes, in memoriam; Israel Capelari; Hermes Gehlen; e Jalmo Antônio Fornari.

Dando continuidade à proposta iniciada na primeira edição, a solenidade prestará homenagem póstuma ao segundo prefeito da história de Tenente Portela, Romário Rosa Lopes. Em 2025, na edição inaugural da comenda, o homenageado foi Arthur Ambros, primeiro prefeito do Município. A distinção destinada a Romário será recebida por seus familiares, em reconhecimento ao legado deixado e à sua contribuição para a história política e administrativa de Tenente Portela.

Também receberá a comenda o ex-prefeito e empresário Israel Capelari, por sua atuação na vida pública e por sua contribuição ao desenvolvimento econômico e social do Município. Aos 94 anos, Israel segue desempenhando atividades na empresa da família, mantendo-se presente e ativo no setor empresarial.

O médico Hermes Gehlen será reconhecido pelos relevantes serviços prestados à saúde da população. Foram mais de 30 anos de atuação no Hospital Santo Antônio, período em que acompanhou diferentes gerações de famílias portelenses, com destaque para as centenas de partos realizados ao longo de sua trajetória profissional.

Completa a relação de laureados o jornalista Jalmo Antônio Fornari, diretor-proprietário de empresas de comunicação. Sua atuação contribuiu para a divulgação dos acontecimentos, o fortalecimento da comunicação regional e a preservação da memória de Tenente Portela. Jalmo também será reconhecido por sua participação na vida pública, tendo exercido mandatos como vereador do Município.

A escolha dos homenageados foi realizada por uma comissão formada por representantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo e de entidades de Tenente Portela. Ao levar o nome de uma das personalidades mais importantes da história local, a Comenda Monsenhor Albino Ângelo Busato representa o reconhecimento oficial do Município às pessoas que dedicaram parte de suas vidas a Tenente Portela e ajudaram a construir sua história.


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