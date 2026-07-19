Volume de chuva no RS deve ser menor do que o esperado, aponta Defesa Civil

Em reunião com o governador Eduardo Leite na manhã deste domingo (19/7), a Defesa Civil do Estado informou que, apesar de regiões na fronteira e no centro do Estado seguirem em alerta, a previsão é de que o volume de chuva seja menor do que o prognóstico divulgado anteriormente.

Ainda assim, são esperados vendavais e chuva intensa ao longo do dia, que devem seguir em direção aos municípios do Noroeste e Norte do Estado e, pontualmente, para os Vales. Não há previsão de que rios atinjam a cota de inundação.

O chefe da Defesa Civil Estadual, coronel Luciano Boeira, explicou que a frente fria que vinha da Argentina perdeu intensidade ao passar pela Fronteira – um dos motivos pelos quais o volume de chuva foi menor do que o previsto.

Até o momento, as tempestades já causaram danos em 21 cidades gaúchas e dez pessoas estão desalojadas, segundo o último boletim da Defesa Civil, publicado às 9 horas deste domingo.

São eles: Aceguá, Agudo, Alegrete, Arroio Grande, Bagé, Cerro Branco, Gramado, Jaguari, Novo Cabrais, Paraíso do Sul, Pinheiro Machado, Quaraí, Santa Maria, Santa Vitória do Palmar, Santiago, Santo Ângelo, São Borja, São Francisco de Assis, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul e Uruguaiana.

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