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EMEET lança webcam 4K flagship C960 Ultra no Brasil

A EMEET anunciou a SmartCam C960 Ultra, webcam 4K equipada com sensor Sony CMOS de 1/1,5 polegada e foco automático PDAF. O modelo integra a linha ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/07/2026 às 15h39
EMEET lança webcam 4K flagship C960 Ultra no Brasil
EMEET C960 Ultra

A EMEET apresentou a SmartCam C960 Ultra, nova webcam da série C960 voltada a chamadas de vídeo, ensino online, streaming e criação de conteúdo. A página oficial do produto descreve o modelo como "webcam com resolução 4K e corpo em liga de alumínio".

A SmartCam C960 Ultra integra a linha C960 da EMEET. De acordo com o material, a câmera oferece resolução de até 4K, corpo em liga de alumínio e opções de software para ajuste de enquadramento e parâmetros de imagem.

"A C960 Ultra mostra nossa força em imagem com IA. Com sensor Sony, PDAF e ecossistema próprio, este lançamento marca um novo passo da EMEET no Brasil", afirma Wyman Chen, fundador e CEO da EMEET.

Imagem, foco e enquadramento

A SmartCam C960 Ultra utiliza um sensor Sony CMOS de 1/1,5 polegada. Entre os recursos divulgados estão a resolução padrão de 3840 x 2160 a 30 fps e suporte a 1920 x 1080 a 60 fps. O mesmo material lista abertura F/1.8, campo de visão de 73 graus e codificação de vídeo MJPEG e YUY2.

O foco automático usa tecnologia PDAF. A página oficial também menciona possibilidade de desfoque de fundo, cujo resultado pode variar conforme a iluminação, a distância e o enquadramento, além de recursos de ajuste pelo EMEET STUDIO.

Especificações:

  • Sensor: Sony CMOS de 1/1,5 polegada
  • Resolução máxima: 4K, 3840 x 2160 a 30 fps
  • Outras taxas: 1080p a até 60 fps
  • Foco: PDAF Auto Focus
  • Áudio: Dois microfones integrados
  • Conexão: Cabo USB-C para USB-C de 1,5 m; adaptador USB-C para USB-A incluído

Software e compatibilidade

A câmera é compatível com o software EMEET STUDIO, que oferece recursos de ajuste de imagem, controle da câmera, enquadramento personalizado e o novo Beauty Filter com otimização facial por IA. Segundo as especificações do fabricante, o recurso Area Crop Mode permite selecionar e recortar o quadro para apresentações em quadro branco e demonstrações sobre mesa.

O material oficial também descreve uso sem driver adicional. Nos requisitos de sistema, a página do produto lista processador Intel Core 2 Duo de 2,4 GHz ou superior, 2 GB de RAM ou mais e porta USB 2.0. A compatibilidade divulgada inclui Windows 10 ou posterior em sistemas de 64 bits e macOS 10.14 ou posterior; a página informa que sistemas Windows baseados em ARM não são suportados.

Posicionamento de uso

A página oficial apresenta a C960 Ultra para chamadas de vídeo, reuniões online, aulas, streaming e criação de conteúdo. O produto pode ser usado com softwares de reunião, transmissão e produção de conteúdo, conforme as configurações do sistema e do aplicativo utilizado.

Informações oficiais

Os canais oficiais da EMEET Brasil estão disponíveis em https://linktr.ee/emeet.brasil.

Informações técnicas adicionais e suporte ao usuário são disponibilizados no site oficial da EMEET no Brasil: https://emeet.com/pt-br.

Sobre a EMEET

A EMEET evoluiu de uma marca líder em hardware para conferências de áudio e vídeo para uma marca de imagem com IA, dedicada a impulsionar transmissões ao vivo e a criação de conteúdo em vídeo em todo o mundo. A missão da empresa é ampliar as possibilidades da comunicação visual e da criação de conteúdo, tornando a tecnologia de imagem baseada em IA mais acessível, mais centrada nas pessoas e mais integrada aos fluxos de trabalho do dia a dia.

Ao combinar algoritmos inteligentes de imagem com hardware cuidadosamente projetado e ferramentas de software flexíveis, a EMEET está comprometida em construir um ecossistema voltado para criadores, cobrindo todo o processo criativo — do roteiro, gravação, edição e aprimoramento até a publicação. Dessa forma, reduz a complexidade técnica e permite que os usuários concentrem sua energia no que realmente importa: contar histórias, comunicar ideias e expressar sua criatividade.

Contato de Imprensa

EMEET TECHNOLOGY CO., LTD - Responsável: Amy Lyu

E-mail: [email protected] | Telefone: +1 866 312 3636

Site oficial: https://emeet.com/pt-br

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