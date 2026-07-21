Global X lança primeiro BDR de tecnologia espacial na B3

A Global X ETFs, gestora reconhecida por seus ETFs de crescimento temático, renda e acesso internacional, anuncia o lançamento do ORBX39 (Global X Space Tech ETF), novo BDR de ETF disponível na B3. A partir do dia 20 de julho, o investidor brasileiro poderá acessar, de forma inédita, por meio da sua plataforma de investimentos, empresas que atuam em diferentes etapas da cadeia da economia espacial, um segmento impulsionado pelo avanço da exploração comercial do espaço, da conectividade via satélite e do desenvolvimento de novas tecnologias aeroespaciais.

O ORBX39 replica o Global X Space Tech Index, composto por empresas globais que impulsionam o crescimento e a comercialização da economia espacial. O índice contempla companhias distribuídas em quatro segmentos principais: sistemas de lançamento e foguetes reutilizáveis, tecnologias e componentes espaciais, telecomunicações e serviços de dados via satélite, além de transporte, turismo e exploração espacial.

A metodologia seleciona exclusivamente empresas classificadas como Pure Play, que obtêm pelo menos 50% de sua receita a partir de atividades ligadas ao setor espacial. Para companhias já presentes no índice, o percentual mínimo de receita exigido é de 40%. O universo elegível considera empresas listadas em mercados desenvolvidos e emergentes, respeitando critérios mínimos de liquidez, capitalização de mercado e negociação.

O índice adota ponderação baseada na capitalização de mercado ajustada pelo free float, com limites máximos de concentração por empresa, buscando equilibrar representatividade e diversificação. O rebalanceamento ocorre trimestralmente, nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro, acompanhando a evolução de um setor caracterizado por inovação constante e pelo surgimento de novos participantes.

"Com o ORBX39, ampliamos o acesso do investidor brasileiro a uma tendência estrutural que reúne inovação tecnológica, infraestrutura e novos modelos de negócios. A economia espacial deixou de estar restrita às agências governamentais e passou a ser impulsionada por empresas que desenvolvem soluções para lançamento, conectividade, dados via satélite e exploração comercial do espaço, criando um mercado com potencial de crescimento de longo prazo", destaca Flávio Vegas, especialista de produtos da Global X.

A gestora reforça que o produto foi desenvolvido para investidores que buscam exposição a tendências estruturais de longo prazo, com diversificação geográfica e acesso eficiente a um segmento especializado da economia global.

O ORBX39 é negociado diariamente na B3 e pode ser adquirido por meio de bancos e corretoras. O produto conta com formador de mercado contratado para atuar durante o pregão, oferecendo liquidez ao investidor. Como todo investimento em renda variável, o fundo está sujeito a riscos de mercado, variações cambiais e oscilações nos preços dos ativos. Investimentos concentrados em setores específicos tendem a apresentar maior volatilidade em relação ao mercado amplo.

Mais informações, incluindo regulamento e fatores de risco, estão disponíveis em: https://globalxetfs.com.br/explore/﻿.

Sobre a Global X

A Global X ETFs foi fundada nos Estados Unidos, em 2008, e iniciou suas operações no Brasil em abril de 2022. Há mais de uma década, sua missão é capacitar investidores com soluções inexploradas e inteligentes. Sua linha de produtos apresenta uma ampla gama de estratégias de ETF em mais de US$ 125 bilhões em ativos sob gestão em todo o mundo. A gestora é reconhecida por seus ETFs de Crescimento Temático, Renda e Acesso Internacional, mas também oferece fundos Core, Commodity e Alpha para atender a uma ampla gama de objetivos de investimentos.