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Empresas apostam em brindes úteis para fortalecer marcas

Mercado global de incentivos e reconhecimento deve superar US$ 80 bilhões até 2030; especialista brasileiro analisa reflexo na escolha de brindes c...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/07/2026 às 12h05
Empresas apostam em brindes úteis para fortalecer marcas
Imagem gerada por inteligência artificial com Gemini (Google).

Os gastos globais com programas de fidelidade, reconhecimento de funcionários e incentivos de canal devem ultrapassar US$ 80 bilhões até 2030, segundo levantamento divulgado pela Incentive Marketing Association (IMA), associação internacional do setor.

Para Alexandre Nascimento, fundador e diretor da Brindear Brindes, empresa especializada em brindes personalizados, esse movimento também aparece no Brasil, refletido na escolha dos presentes corporativos. "As pessoas já receberam brinde demais na vida. O que hoje diferencia uma ação de outra é a escolha certa do produto para o momento certo", avalia.

Brindes tecnológicos ganham espaço nas ações corporativas

Segundo Nascimento, os brindes tecnológicos vêm ganhando espaço nas ações corporativas como resposta direta à rotina híbrida de trabalho. "Power banks, fones de ouvido e acessórios para notebook deixaram de ser exceção e passaram a integrar kits de boas-vindas e premiações de metas com frequência. Um item de tecnologia bem escolhido resolve um problema real do dia a dia — carregar o celular, participar de uma 'call', se concentrar no trabalho. Isso muda completamente a forma como a marca é lembrada", explica o executivo.

O espaço para os brindes criativos

Na avaliação de Nascimento, cresce também a demanda por brindes criativos. "São produtos que fogem do padrão mais óbvio de caneta e caderno, sem perder a função prática — kits temáticos, itens multifuncionais, combinações inesperadas de material. Criatividade não significa gastar mais. Muitas vezes é sobre combinar produtos já conhecidos de um jeito que ninguém tinha visto antes", pontua.

Sustentabilidade deixou de ser diferencial e virou expectativa

Para o executivo, os brindes ecológicos e brindes sustentáveis também ganharam espaço central nas decisões de compra das empresas. "Materiais como bambu, cortiça e plástico reciclado hoje aparecem em praticamente todas as categorias, de canecas a mochilas. Empresas com estratégias ESG estruturadas não veem mais o brinde sustentável como um extra. É parte da coerência entre o discurso e a prática", afirma Nascimento.

Os clássicos continuam relevantes

Apesar das tendências, o diretor da Brindear Brindes destaca que alguns itens seguem firmes nas escolhas das empresas. "As canetas metálicas para brindes continuam entre os itens mais pedidos para ações de relacionamento comercial, pelo acabamento superior ao modelo plástico sem elevar muito o custo. Já os copos térmicos, cada vez mais usados em convenções e eventos, resolvem um problema prático — manter a bebida na temperatura certa — enquanto mantêm a marca visível por horas. O clássico continua funcionando porque resolve um problema real. A inovação não substitui isso, ela complementa", resume.

Para mais informações, basta acessar www.brindear.com.br

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