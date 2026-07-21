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Varejo ganha plataforma de ativação comercial em tempo real

Inspirado em tendências de sucesso da Coreia do Sul, o aplicativo BoraJá estreia no mercado mobile brasileiro eliminando o desperdício de estoque e...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/07/2026 às 14h25
Varejo ganha plataforma de ativação comercial em tempo real
Divulgação

A JLTI Soluções (Join Leading Technology Innovation) lançou neste mês de julho a plataforma digital BoraJá, destinada ao varejo físico brasileiro, com o objetivo de conectar ofertas comerciais a consumidores em tempo real por meio de geolocalização mobile.

A solução, desenvolvida em parceria com especialistas em tecnologia da Coreia do Sul, permite que estabelecimentos como supermercados, padarias e mercearias criem anúncios que são enviados como notificações push a usuários situados em um raio definido, facilitando a retirada de produtos e estimulando compras adicionais no ponto de venda.

Por meio de inteligência geográfica nativa, o BoraJá mapeia oportunidades comerciais próximas ao usuário e apresenta a oferta sem exigir interação adicional, reduzindo a fricção entre a descoberta da promoção e a visita à loja. O modelo de negócios prevê monetização via assinatura SaaS recorrente para parceiros B2B, além de opções de destaque premium com publicidade nativa e análise de dados.

A empresa projeta, para a fase inicial, a adesão de 500 lojas parceiras e a participação de cerca de 100 mil usuários ativos, metas baseadas em métricas validadas em mercados asiáticos. A arquitetura de software, criada na Coreia do Sul, suporta escalabilidade para expansão nacional.

João Saraiva Neto, diretor comercial do BoraJá, destacou que "o sucesso comercial moderno não depende apenas do que você vende, mas de quem encontra o seu negócio no minuto exato da necessidade". Segundo o executivo, a plataforma funciona como um canal complementar de alta conversão, gerando fluxo de faturamento incremental a partir de produtos não anunciados inicialmente.

Além do potencial de aumento de receita, o BoraJá aponta benefícios de sustentabilidade: ao direcionar o consumo para produtos próximos ao vencimento, a solução contribui para a redução do desperdício de insumos urbanos. O processo de cadastro de ofertas leva, em média, um minuto, permitindo que o lojista ative rapidamente promoções.

A fase de validação da plataforma está em curso na região de Manaus, com planos de expansão para outras capitais brasileiras a partir do segundo semestre de 2026. Empresas interessadas em participar como parceiras fundadoras ou investidores institucionais podem entrar em contato pelos canais oficiais da startup.

Sobre a JLTI Soluções: a empresa JLTI Soluções (Join Leading Technology Innovation) desenvolve tecnologia voltada à adaptação de modelos internacionais de retail media e economia hiperlocal para o mercado brasileiro.

Para mais informações, basta acessar www.boraja.app ou entrar em contato pelo e-mail [email protected]

Contato de imprensa: Aline Wolff da Fontoura (MTB/R 12.406) [email protected] | +55 51 98682‑3207

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